Češi opět bez Satoranského nestačili na Turky. Problém? Fauly a ztráty, plusem Krejčí
Supercup v Mnichově jakožto výsostná příprava pro Čechy dopadl dle očekávání. Nejprve páteční prohra se Srbskem v semifinále a následně také kapitulace v boji o třetí místo s Tureckem 65:79. Češi opět doplatili na velké množství ztrát a faulů. Pozitivem byl výkon Víta Krejčího v druhé půli. Se 14 body se stal nejlepším střelcem zápasu.
Trenér národního mužstva Diego Ocampo se i ve druhém zápase v Mnichově obešel bez tří hráčů. Tomáš Satoranský ani v Německu není, protože jeho zdravotní stav mu nedovolil nastoupit. Raději proto zvolil individuální přípravu v Praze. Drobné zdravotní neduhy hlásil i Jaromír Bohačík. Chyběl rovněž David Böhm, ale tam by to mělo být z důvodu rozhodnutí Ocampa.
V sobotu se nekonal takový ofenzivní uragán jako v pátek. Bylo evidentní, že Turecko není momentálně na levelu Srbska, přesto dokázal tým horkokrevného kouče Ergina Atamana vyhrát o čtrnáct bodů, přestože odpočívala největší hvězda Alperen Sengün a absolutně Turkům nešla střelba za tři body, kterou ještě trochu vylepšili v úplné koncovce zápasu, kdy už obrany hrály uvolněněji.
Jestli něco turnaj v Mnichově ukázal, pak jednoznačně to, na čem Češi musejí zapracovat. Tedy defenzivní práce zejména v podkošovém prostoru, je také potřeba lepší kázeň. Faulů bylo v obou duelech přespříliš a ne vždy znamenaly hašení požáru na poslední chvíli. Mnohdy se jednalo o netaktické počínání. Český tým soupeři dopřál 27 trestných hodů, oproti sedmi českým je vidět, kde byl jeden z hlavních rozdílů střetnutí. Turci navíc hned ve 24 případech proměnili.
Z českého pohledu je pozitivním faktorem druhá půle Víta Krejčího. V současnosti jediný Čech v NBA se zatím v přípravě poměrně trápil, ale po pauze se proti Turkům ukázal v parádním světle. Nakonec se zastavil na 14 bodech. Přidal k tomu tři doskoky a byl nejlepším střelcem zápasu. Vysoký standard podobně jako v pátek proti Srbsku ukázal Martin Kříž. Zkušený pivot Nymburka zatížil konto soupeře devíti body.
Statistiky by odhalily v mnoha ohledech vyrovnaný duel. Procentuální úspěšnost střelby měli dokonce nepatrně lepší Češi. Připsali si také o jeden doskok více, což je další pozitivum do další práce. Uskákat Turky, byť bez Sengüna, může být určitou vzpruhou. Rozhodly však zmíněné trestné hody a také počet ztrát. Následovníci Osmanské říše si míče vážili víc. Proti jejich osmi ztrátách kontrovali Češi ztrátami sedmnácti, což je proti podobně kvalitnímu soupeři vysoké číslo.
Česko tak skončí na turnaji v Mnichově poslední čtvrté. To se i očekávalo, protože síla Srbska, Německa a Turecka je momentálně jinde. Svěřenci Diega Ocampa čekají v přípravě na ME na svou první výhru. Může přijít 21. srpna, kdy v Pardubicích hostí v generálce na šampionát tým Gruzie.