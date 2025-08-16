Zbrojovka - Prostějov 1:2. Ztráta favorita! Brno bez vyloučeného Klímy poprvé prohrálo
V 6. kole Chance Národní Ligy není o překvapivé výsledky nouze. Brněnská Zbrojovka senzačně prohrála na domácím hřišti s Prostějovem 1:2, když dohrávala v oslabení po vyloučení Jakuba Klímy, jenž uviděl dvě žluté karty v rozmezí dvou minut. České Budějovice si připsali premiérové vítězství po skalpu Žižkova 1:0, čímž přerušili sérii bez ligové výhry od května 2024.
Nigerijský útočník ve službách Dynama Chukwudi Igbokwe se v úvodu prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Připsal si první gól v dresu Jihočechů. Hosté hlavně ve druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení.
V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarní sestupu z nejvyšší soutěže, kde za celý minulý ročník nezvítězili. S pěti body poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Žižkov doma poprvé v sezoně ztratil a je pátý.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|8
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|9
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|10
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|11
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|12
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|13
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|14
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|15
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup