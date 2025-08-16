Předplatné

Zbrojovka - Prostějov 1:2. Ztráta favorita! Brno bez vyloučeného Klímy poprvé prohrálo

V zápase 6. kola Brno přivítalo Prostějov
V zápase 6. kola Brno přivítalo ProstějovZdroj: X / FC Zbrojovka Brno
Zbrojovka přivítala v 6. kole Prostějov
Zbrojovka v 6. kole přivítala Prostějov
Zbrojovka v 6. kole přivítala Prostějov
Libor Došek (vlevo) po devíti letech skončil na pozici vedoucího mužstva
Tadeáš Vachoušek z Brna bojuje v souboji o míč
Brno v 6. kole poprvé prohrálo
Brno senzačně prohrálo s Prostějovem
13
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

V 6. kole Chance Národní Ligy není o překvapivé výsledky nouze. Brněnská Zbrojovka senzačně prohrála na domácím hřišti s Prostějovem 1:2, když dohrávala v oslabení po vyloučení Jakuba Klímy, jenž uviděl dvě žluté karty v rozmezí dvou minut. České Budějovice si připsali premiérové vítězství po skalpu Žižkova 1:0, čímž přerušili sérii bez ligové výhry od května 2024. 

Nigerijský útočník ve službách Dynama Chukwudi Igbokwe se v úvodu prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Připsal si první gól v dresu Jihočechů. Hosté hlavně ve druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení.

V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarní sestupu z nejvyšší soutěže, kde za celý minulý ročník nezvítězili. S pěti body poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Žižkov doma poprvé v sezoně ztratil a je pátý.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
12Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí540113:612
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B431011:410
6Žižkov63129:710
7Slavia B530211:69
8Jihlava62227:68
9Prostějov62137:77
10Sparta B52032:76
11Č. Budějovice61234:135
12Vlašim51137:84
13Chrudim41127:94
14Artis41124:114
15Příbram51045:133
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů