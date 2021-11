Supernízký plat! Brazilská hvězda šokovala při návratu do Barcelony

Tímhle krokem překvapil i vedení La Ligy! Brazilský fotbalista Dani Alves (38) se po letech vrací do Barcelony. Ohledně platových podmínek se ale ukázal jako pořádný srdcař. Podle neoficiálních informací jeho týdenní plat nebude stačit ani na kávu z automatu!

Bývalý kapitán brazilské reprezentace se stal posilou Barcelony. Podle jeho slov věděl, že návrat na Camp Nou jednou přijde: „Pět let jsem bojoval jako blázen, abych se dostal do tohoto bodu. Nevěděl jsem, že to bude trvat tak dlouho a bude to tak náročné. V mém srdci jsem ale věděl, že to přijde. Vracím se domů na místo, které jsem vlastně nikdy neopustil,“ prohlásil Dani Alves.

Kuriózní je pak částka, za kterou má v dresu finančně trápícího se klubu nastupovat. Vedení La Ligy sice přesnou sumu nechtělo komentovat, ale podle španělského deníku Sport by se mělo jednat o symbolickou odměnu jedno euro týdně.

V minulosti nastupoval Alves například také za Sevillu, Juventus nebo PSG. Nejvíce zápasů ale odehrál právě za Barcelony, do které se nyní vrací ze São Paula.