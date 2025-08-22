Hymna v 68. minutě. Fanoušci Baníku připomněli okupaci a ovládli tribuny
PŘÍMO ZE SLOVINSKA | Stadionem se rozezněla česká hymna a Baníkovci ve svém sektoru roztáhli transparent s nápisem „Red is bad“, tedy „Červená je špatná“, a to vše v čase 68:00. O náhodu rozhodně nešlo. Datum utkání Baníku ve slovinském Celje totiž připadlo přesně na 21. srpna, v den výročí sovětské okupace Československa z roku 1968. Chachaři znovu ukázali, že dokážou propojit fotbal s odkazem na historii i národní symboly.
Podobné aktivity ostravským ultras nejsou cizí, naopak. Důležité motivy z české historie se na choreografiích Chacharů objevují poměrně často. Ze všech českých táborů jsou v tomto ohledu jasnou jedničkou a při výjezdu do Slovinska svou pověst jen potvrdili.
Kromě připomenutí jednoho z nejznámějších momentů nedávné historie země přidali i řadu dalších aktivit a dávali o sobě vědět po celý zápas.
Jestli se dá vypíchnout jedna oblast, kde Baník vyšel z první konfrontace proti slovinskému soupeři vítězně, je to jasná převaha na tribunách. Kotel ostravských fanatiků byl jednoznačně větší, organizovanější a hlasitější než sektor na druhé straně.
Masivní podporu víc než tisícovky nadšenců, kteří se ve všední den vydali na víc než 600 kilometrů dlouhý výjezd, velice uznale ocenil i trenér soupeře Albert Riera. „Nejlepším hráčem soupeře byli fanoušci. Vážně, klobouk dolů,“ začal o výborné kulise kouč slovinského týmu.
„Vytvořili fantastickou atmosféru a to mám rád. Snad to bude takhle vypadat i při odvetě a zase budou svému týmu pomáhat,“ doplnil Španěl.
A nebyl to jen on, koho početná výprava Baníkovců nadchla. Už hodiny před zápasem o sobě fanatici z Česka dávali vědět a rozzářili ulice jindy poklidného městečka.
Muži i ženy všech z Ostravy věkových kategorií obsadili zahrádky restaurací v centru Celje, odkud se později vydali i na předzápasový pochod. Všichni bez výjimky dodrželi také stanovený dresscode bílé barvy a necelé dvě hodiny před výkopem vyrazili ke stadionu.
Ačkoli přesnou lokaci srazu před veledůležitým utkáním oznámili ultras ostravského klubu jen s párhodinovým předstihem, na místo dorazila zhruba pětistovka výjezďáků ze Slezska a přilákala na sebe hodně pozornosti.
„Ostravský Baník do boje“ a všechny další chorály zněly velmi hlasitě po celém městě. Z oken každého domu, kolem nějž fanatici procházeli, se vyklonila řada zvědavých místních. Na podobné fanouškovské rituály asi ve třetím největším městě Slovinska příliš zvyklí nejsou.
Ještě než masa nadšenců vyrazila na dvoukilometrovou cestu ke stadionu, odpálili Chachaři také několik červených, modrých a bílých dýmovnic a pozdravili i posily spřátelených klubů Katowic a Trnavy.
Po celou dobu procházky ke stadionu je jako obvykle provázel početný zástup policistů, ale ani náznak žádného problému řešit nemuseli. Naopak. Když skrz pochod potřebovala projet houkající sanitka, fanoušci se během pár vteřin organizovaně rozestoupili a nechali záchranáře hladce projet. Až potom znovu pokračovali ve hlasité podpoře milovaného klubu.
Na stadionu jim místní pořadatelé vyhradili celý sektor za jednou z branek, kam se vměstnalo 1200 venkovních fanoušků, a jejich podpora byla pořádně slyšet už od začátku rozcvičky a po celých 90 minut hry.
Chachaři tak udělali českému fotbalu v Evropě skvělou reklamu.