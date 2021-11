Největší boháči mezi fotbalisty. Velká trojka odskočená, překvapení z Asie

Kteří fotbalisté vydělávají nejvíc? • FOTO: koláž iSport.cz Také fotbal celosvětově trápí výpadky příjmů, na těch nejlepších hráčích se ale v žádném případě nešetří, jejich konta dokonce rostou. Tabulce výdělků mezi fotbalisty vládne dvojice Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, v první desítce je ale i muž, jehož kariéra v posledních letech vadne. A veterán, který po odchodu z Barcelony rozdává radost v bývalém klubu Pavla Horvátha. Žebříček 10 nejlépe vydělávajících fotbalistů sestavil magazín Forbes na základě analýz a rozhovorů s experty a insidery. Jedná se o příjmy za sezonu 2021/2022 před zdaněním a celkový výdělek je rozdělen do dvou složek – plat od klubu a příjmy z reklam a dalších partnerství. Forbes odhaduje, že elitní desítka si za aktuální sezonu vydělá 585 milionů dolarů (v přepočtu skoro 12,9 miliardy korun), o 2,6 % víc než za tu minulou.

10. Eden Hazard Klub, národnost: Real Madrid, Belgie Příjmy (v milionech dolarů/korun): 29/638 (26+3) V gáži a prémiích od klubů jsou mezi 10. a 4. místem celkem malé rozdíly, takže rozhodují hlavně příjmy z reklamních partnerství. Ty má nejmenší belgická hvězda Eden Hazard, takže elitní desítku uzavírá. Ale plat v klubu má pohádkový, v kontrastu s výkony. Z Chelsea přicházel jako velká hvězda a v Realu má podepsáno i s bonusy na 26 milionů dolarů ročně. Jenže jediný gól, který v sezoně dal, byl za reprezentaci (proti Česku) a proslýchá se, že se ho královský klub chce co nejdřív zbavit, třeba už v lednu. Eden Hazard v Realu Madrid rozhodně nezáří • Foto Reuters

9. Gareth Bale Klub, národnost: Real Madrid, Wales Příjmy (v milionech dolarů/korun): 32/704 (26+6) Neshody se Zinedinem Zidanem vloni vyústily v Baleovo hostování v Tottenhamu, kde jako mladík vylétl do velkého fotbalu. Francouzova rezignace na konci minulého ročníku mu sice zametla cestu zpátky, ale teď je zase dva měsíce zraněný. Fanoušky v Madridu štvala i jeho fotografie s velškou vlajkou a popiskem „Wales, golf, Madrid. V tomto pořadí.“ Baleova záliba v golfu mu ale pomáhá k finančnímu vítězství nad Hazardem, protože spolupracuje s firmou TaylorMade, která vyrábí hole a další vybavení. Gareth Bale • Foto Profimedia.cz

8. Paul Pogba Klub, národnost: Manchester United, Francie Příjmy (v milionech dolarů/korun): 34/748 (27+7) Zůstane? Odejde? Budoucnost Paula Pogby na Old Trafford je dlouhodobě nejistá. Aktuálně anglická média spekulují, že když do týmu přibyli Raphael Varane a Cristiano Ronaldo, je Francouz ochotný zůstat. Tedy pokud ho na severu Anglie adekvátně zaplatí. Jestli nějakou smlouvu nemusí řešit, je to ta s Adidasem, která je podepsaná na 10 let s odhadovaným celkovým plněním 45 milionů dolarů. Kontrakt je teprve v polovině. Čeká Paula Pogbu loučení s Manchesterem? • Foto Profimedia.cz

7. Andrés Iniesta Klub, národnost: Vissel Kóbe, Španělsko Příjmy (v milionech dolarů/korun): 35/770 (31+4) Největší překvapení v žebříčku a zároveň jediný hráč, který z elitní desítky hraje mimo Evropu. A žádná Čína nebo MLS, ale klub, za který před lety válel Pavel Horváth. Po konci v Barceloně, kde někdejší mozek španělské reprezentace strávil 22 let, odešel Iniesta na poslední roky kariéry do Japonska, před pár měsíci podepsal smlouvu do roku 2023, která mu i ve 37 letech zajišťuje pohádkový příjem. Iniesta v dresu Vissel Kóbe • Foto profimedia.cz

6. Robert Lewandowski Klub, národnost: Bayern Mnichov, Polsko Příjmy (v milionech dolarů/korun): 35/770 (27+8) Góly hned, hattricky na počkání. I ve 33 letech sází polský superstřelec jeden gól za druhým a pokud občas ve statistikách najdete utkání Bayernu, ve kterém by neskóroval, je to pravděpodobně tím, že nehrál. Taky ho za to v Bavorsku umí náležitě ocenit, i když jeho aktuální smlouvy končí za 2 roky a „Lewa“ se čas od času nechá slyšet, že ho lákají i další výzvy. Jednou takovou je třeba vlastní značka oblečení RL9, ale peníze mu plynou i ze sponzorských smluv s výrobcem mobilních telefonů nebo šamponů Head & Shoulders. Bayern slaví gól Roberta Lewandowského, další z mnoha • Foto Reuters

5. Mohamed Salah Klub, národnost: Liverpool, Egypt Příjmy (v milionech dolarů/korun): 41/902 (25+16) Nebýt návratu Cristiana Ronalda, byl by Mohamed Salah nejlépe vydělávajícím fotbalistou na Ostrovech. Není divu, před pár týdny rozhodl severoanglickou bitvu Liverpoolu s Manchesterem United hattrickem a roky je základním kamenem ofenzivy Jürgena Kloppa. K bohatství mu pomáhají i příjmy z reklam na Vodafone, pneumatiky Falken nebo Adidas. Vliv má i mimo hřiště u fanoušků Liverpoolu. Po jeho příchodu výrazně poklesl počet protimuslimských tweetů a jeho působení u "Reds" se podle vysokoškolských studií promítl i do snížení míry kriminality. Liverpool díky hattricku Mohameda Salaha nedávno zničil Manchester United 5:0 • Foto Reuters

4. Kylian Mbappé Klub, národnost: PSG, Francie. Příjmy (v milionech dolarů/korun): 43/946 (28+15) Možná mohl být i výš, jenže to by musel přijmout pohádkovou nabídku, kterou ho majitelé PSG chtěli udržet v Paříži. Nestalo se. Mbappému dobíhá smlouva a po jejím konci si zřejmě splní sen o Realu Madrid, zřejmě za mnohem větší peníze. Ve 22 letech dává víc gólů než Cristiano Ronaldo i Lionel Messi v jeho věku a má i větší příjmy. Také proto, že sponzoři brzy odhadli jeho marketingový potenciál. Vždyť bude podruhé za sebou na přebalu fotbalové hry FIFA, i to se naposledy povedlo právě Ronaldovi. Kylian Mbappé • Foto Reuters

3. Neymar Klub, národnost: PSG, Brazílie. Příjmy (v milionech dolarů/korun): 95/2090 (75+20) Před čtyřmi lety vyměnil hraní v Messiho stínu v Barceloně za velké pódium v Parku princů. Bohatí majitelé PSG z něj udělali nejdražšího fotbalistu světa a také jednoho z nejlépe placených hráčů. Zatímco příjmy od čtvrtého místa dál nedosahují v přepočtu ani jedné miliardy korun, Neymar je nejmladším z trojice, ze které si každý vydělá přes dvě miliardy ročně. Oproti dvojici Ronaldo – Messi zaostává v partnerské složce. Možná za to může i předčasný odchod od značky Nike k Pumě. Brazilský útočník Neymar • Foto ČTK / AP

2. Lionel Messi Klub, národnost: PSG, Argentina. Příjmy (v milionech dolarů/korun): 110/2420 (75+35) Sága odcházení z Barcelony v létě končila srdceryvnou tiskovou konferencí, bleskovým vyřízením přestupu a triumfálním příletem nedaleko Eiffelovy věže. Messi bere v PSG menší peníze, než na vrcholu v Barceloně, ale šejkové vyrovnali jeho plat s kamarádem Neymarem. Ve prospěch Argentince rozhodují jihoamerický duel výrazně vyšší sponzorské smlouvy. Messi je tváří například Adidasu, nápojů Pepsi a Gatorade nebo brambůrků Lays. Lionel Messi • Foto Reuters