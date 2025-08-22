Pravděpodobné sestavy: Slončík už proti Sigmě, Plavšič do akce. Višinský na Karvinou

Předplatné

Fotbalová Chance Liga pokračuje už 6. kolem. Po dvou výjezdech se doma představuje Plzeň, která v sobotu hostí Karvinou. Mistrovská Slavie po poslední ztrátě v Jablonci touží po domácí výhře proti Pardubicím. Do ligového maratonu se po odložení zápasu vrací Baník v duelu se Slováckem. Víkendový program uzavírá malé derby mezi Spartou a Duklou. V jakých sestavách by měly nastoupit všechny týmy podle deníku Sport a webu iSport?

  • Zlín i přes prohru se Sigmou (0:1) prožívá druhý nejlepší ligový start v historii. Ziskem 10 bodů za pět zápasů vyrovnal sezonu 2018/19.

  • Liberec má sedm bodů za pět kol, což je stejný počet jako v minulé sezoně. Když začal tímto ziskem, nikdy neskočil v základní části hůř než na 9. místě.

  • Plzeň získala v této sezoně osm bodů za prvních pět ligových zápasů, což je její nejhorší bilance od ročníku 2014/15. Tehdy získala stejný počet bodů.

  • Karviná zapsala v této sezoně 80 střel, z toho 51 jich bylo ve vápně. Díky tomu dosáhla na 7,8 očekávaných gólů – jen Sparta (9,5), Slavia (8,4) a Plzeň (8) mají víc.

  • Teplice prohrály v této sezoně se Zlínem 1:3 a se Slováckem 1:2, přestože vstřelily první gól. Žádný jiný tým zatím neztratil víc bodů, když v utkání vedl.

  • Jablonec skóroval ve všech posledních 13 ligových zápasech a dal celkem 22 gólů. Jde o nejdelší střeleckou sérii od února do května 2023.

  • Slavia nyní zapsala nejméně bodů (11) za prvních pět kol pod trenérem Trpišovským. Stejný počet bodů v této fázi měla v sezoně 2017/18 s koučem Šilhavým.

  • Pardubice daly v této sezoně vždy jeden gól v každém zápase. Proti Slavii však vstřelily v ligové historii jedinou branku v deseti vzájemných zápasech.

  • Východočeši dostali v této sezoně tři červené. Stejný počet mají napříč top 15 evropskými soutěžemi jen KFUM Oslo a Molde, oba norské týmy však odehrály 18 zápasů.

  • Sigma získala z prvních pěti kol deset bodů, což je stejný počet jako v minulé sezoně. Ve třech utkáních vyhrála rozdílem jednoho gólu.

  • Bohemians mají v průměru na zápas nejvyšší počet dlouhých přihrávek ze všech ligových týmů (70,2). To je 24,1 % z celkového počtu přihrávek.

  • Mladá Boleslav dostala aspoň dva góly v osmi ligových zápasech v řadě. Momentálně jich má po pěti kolech šestnáct, v historii byly v této fázi horší jen tři týmy.

  • Baník získal zatím jediný bod za remízu s Duklou, byť odehrál jen tři zápasy. Zároveň dal jen dva góly, stejně málo jako v sezonách 2008/09, 2014/15, 2020/21 a 2023/24.

  • Slovácko si v minulém kole proti Teplicím připsalo první výhru od května (Dukla 3:2). Na hřišti Baníku nevyhrálo poslední čtyři ligové zápasy (1 remíza a 3 prohry).

  • Sparta drží balon v průměru 66,2 % času, což je nejvíc v lize. Zároveň má zdaleka nejvyšší počet přihrávek na zápas v této sezoně, a to 534.

  • Marcel Čermák, záložník Dukly, zapsal v minulém kole proti Plzni (2:0) asistenci a proměnil penaltu. Celkově byl už u tří gólů svého týmu (1+2).

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

