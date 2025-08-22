Pravděpodobné sestavy: Slončík už proti Sigmě, Plavšič do akce. Višinský na Karvinou
Fotbalová Chance Liga pokračuje už 6. kolem. Po dvou výjezdech se doma představuje Plzeň, která v sobotu hostí Karvinou. Mistrovská Slavie po poslední ztrátě v Jablonci touží po domácí výhře proti Pardubicím. Do ligového maratonu se po odložení zápasu vrací Baník v duelu se Slováckem. Víkendový program uzavírá malé derby mezi Spartou a Duklou. V jakých sestavách by měly nastoupit všechny týmy podle deníku Sport a webu iSport?
Zlín i přes prohru se Sigmou (0:1) prožívá druhý nejlepší ligový start v historii. Ziskem 10 bodů za pět zápasů vyrovnal sezonu 2018/19.
Liberec má sedm bodů za pět kol, což je stejný počet jako v minulé sezoně. Když začal tímto ziskem, nikdy neskočil v základní části hůř než na 9. místě.
Plzeň získala v této sezoně osm bodů za prvních pět ligových zápasů, což je její nejhorší bilance od ročníku 2014/15. Tehdy získala stejný počet bodů.
Karviná zapsala v této sezoně 80 střel, z toho 51 jich bylo ve vápně. Díky tomu dosáhla na 7,8 očekávaných gólů – jen Sparta (9,5), Slavia (8,4) a Plzeň (8) mají víc.
Teplice prohrály v této sezoně se Zlínem 1:3 a se Slováckem 1:2, přestože vstřelily první gól. Žádný jiný tým zatím neztratil víc bodů, když v utkání vedl.
Jablonec skóroval ve všech posledních 13 ligových zápasech a dal celkem 22 gólů. Jde o nejdelší střeleckou sérii od února do května 2023.
Slavia nyní zapsala nejméně bodů (11) za prvních pět kol pod trenérem Trpišovským. Stejný počet bodů v této fázi měla v sezoně 2017/18 s koučem Šilhavým.
Pardubice daly v této sezoně vždy jeden gól v každém zápase. Proti Slavii však vstřelily v ligové historii jedinou branku v deseti vzájemných zápasech.
Východočeši dostali v této sezoně tři červené. Stejný počet mají napříč top 15 evropskými soutěžemi jen KFUM Oslo a Molde, oba norské týmy však odehrály 18 zápasů.
Sigma získala z prvních pěti kol deset bodů, což je stejný počet jako v minulé sezoně. Ve třech utkáních vyhrála rozdílem jednoho gólu.
Bohemians mají v průměru na zápas nejvyšší počet dlouhých přihrávek ze všech ligových týmů (70,2). To je 24,1 % z celkového počtu přihrávek.
Mladá Boleslav dostala aspoň dva góly v osmi ligových zápasech v řadě. Momentálně jich má po pěti kolech šestnáct, v historii byly v této fázi horší jen tři týmy.
Baník získal zatím jediný bod za remízu s Duklou, byť odehrál jen tři zápasy. Zároveň dal jen dva góly, stejně málo jako v sezonách 2008/09, 2014/15, 2020/21 a 2023/24.
Slovácko si v minulém kole proti Teplicím připsalo první výhru od května (Dukla 3:2). Na hřišti Baníku nevyhrálo poslední čtyři ligové zápasy (1 remíza a 3 prohry).
Sparta drží balon v průměru 66,2 % času, což je nejvíc v lize. Zároveň má zdaleka nejvyšší počet přihrávek na zápas v této sezoně, a to 534.
Marcel Čermák, záložník Dukly, zapsal v minulém kole proti Plzni (2:0) asistenci a proměnil penaltu. Celkově byl už u tří gólů svého týmu (1+2).
