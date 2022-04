Její mozek trápí erupce zmatení, návaly beznaděje, zoufalost. Běloruská tenistka Victorie Azarenková (32) je teď jako uzlíček nervů. Hráčka, co dělá ostudu a tenis jí z té bryndy nepomáhá. Spíš naopak! Pustila se do ní také expertka Daniela Hantuchová (38)!

Indian Wells – uprostřed zápasu proti Rusce Rybakinové se rodačka z Minsku div neutopila ve vlastních slzách. Prý na ni dolehla Putinova invaze na Ukrajině. „Je mi to líto, je mi to moc líto,“ vzlykala pod stolicí rozhodčího. „Moje srdce je s každým, kterého přímo i nepřímo zasáhla válka, která mnoha lidem způsobuje bolest a utrpení. Přeji si mír a konec války,“ napsala pak na Twitter.

Miami – další scéna. S vycházející hvězdou českého tenisu Lindou Fruhvirtovou prohrávala Azarenková 2:6 a 0:3, když se sebrala a prostě odešla. A basta!

„Takhle bezdůvodně odejít? Totální neúcta,“ řekla na Amazon Prime slovenská krasavice a někdejší světová pětka Hantuchová. „Myslím, že by se tím měla zabývat WTA. Za mě to je bizarní. Pohrdání fanoušky, rozhodčímu, ale především Lindou. Vika musela vědět, že s jejím výkonem by se na kurtu o moc déle nezdržela. Vůbec se nezachovala dobře.“

Běloruska s odstupem času uznala: „Několik předchozích týdnů pro mě bylo v osobním životě mimořádně stresujících,“ vymlouvala se. „Poslední zápas byl strašně náročný, ale chtěla jsem za každou cenu nastoupit před početným publikem, které mi dalo sílu zvládnout utkání s Alexandrovovou. Chtěla jsem to zkusit, ale byla to chyba,“ sypala si popel na hlavu.