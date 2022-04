Dvojnásobný olympijský šampion Jevgenij Pljuščenko (39) stále žije v iluzi, že prezident Putin na Ukrajině vraždí děti v rámci mírové mise a do dvou let se jeho krajané vrátí na světovou scénu. A řekl, po čem touží!

Život si plánuje jako Nádeníček. Trenérský i soukromý. „Musíme vytáhnout Čínu, Arménii, Bělorusko – prostě všechny – a začít soutěžit. Tak za dva roky se vrátíme na mezinárodní scénu a musíme být připravení,“ apeluje.

I když se mu klaněl svět a medailí má tolik, že by s nimi mohl vydláždit dům… „Tak největším mým úspěchem jsou moje děti,“ ubezpečil. Věří, že ke třem synům (dva má s manželkou Janou, jednoho z předchozího vztahu, pozn. red.) co nevidět přibude další sourozenec. „Dcera a doufám, že ne pouze jedna,“ dodal pro web russian.rt.com.



Jisté je to, že dalšého potomka mu ze zdravotních důvodů nepřivede na svět manželka Jana, ale - stejně jako u Arsenije - náhradní matka. „Chtěl jsem mít velkou rodinu. Od jedenácti let jsem byl sám v Petrohradu, kde jsem neměl pořádně co do pusy. Možná si to teď chci vynahradit,“ uzavřel.