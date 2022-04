Krize v Mercedesu. Hamilton už s titulem nepočítá, omluvil se mu samotný boss!

Loni bojoval o titul do posledního závodu, letos se pomyslné koruny pro krále Formule 1 vzdal už po čtvrté akci sezony. Hlavní tvář týmu Mercedes Lewis Hamilton po závodě v Itálii, kde skončil až třináctý, řekl, že s titulem už letos nepočítá. Stejného názoru je i šéf Mercedesu Toto Wolff. Že by se ale na Hamiltona zlobil? Kdepak. Po zpackaném představení poslal britskému pilotovi zprávu s omluvou.

Proč vlastně hájil rakouský generální ředitel Hamiltona po závodě, ve kterém se jeho stájový parťák George Russell umístil o devět příček lépe? Podle Wolffa nemohl za špatný výsledek Hamilton, ale špatný stav vozu a celkově otřesný průběh závodu, během kterého se sedmatřicetiletý pilot nedokázal prodrat před soupeře.

Neovladatelná formule

„Ahoj Lewisi, promiň mi, že jsi dnes musel řídit takový vůz. Vím, že byl skoro neovladatelný. Tohle si prostě nezasloužíme a poučíme se z toho. Byl to příšerný závod,“ zněl obsah omluvné zprávy. Šéf stáje v rozhovoru po akci uvedl, že jeho jezdci jsou pro letošek mimo debaty o titulu.

Nepopulární myšlenku potvrdil také samotný Hamilton. „Byl to víkend, na který chci co nejrychleji zapomenout. Jsem už bez šance na titul, to je bez debat,“ přiznal sebekriticky sedminásobný šampion. To, že se nejedná o prázdné sebemrskačství, dokazují čísla z probíhající sezony. Jeho stájový kolega Russell jich na první místo v šampionátu ztrácí 37, Hamilton dokonce 58.