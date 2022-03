Souboje parťáků nakoply F1: povolení soupeřit i učedník před Hamiltonem

Vyhrocené zápolení a souboje kolo na kolo mezi týmovými kolegy? I toho můžeme být v F1 svědky. Důkazem je nedělní Velká cena Saudské Arábie, kde se do vzájemné bitvy pustili piloti Alpine. Přinášíme další informace o interních soubojích, které bude v letošní sezoně rozhodně zajímavé sledovat.

Když Esteban Ocon na cílové rovince nebezpečným manévrem zablokoval dráhu rozjetému Alonsovi, v padoku Alpine zřejmě v tu chvíli všem ztuhla krev v žilách. Nechybělo mnoho a britská stáj se ze závodu vyřadila sama. Záběr na šéfa týmu Otmara Szafnauera, který při pohledu na obrazovky jen kroutil hlavou, byl výmluvný. Aby toho nebylo málo, konflikt zdržel piloty růžových monopostů natolik, že je dostihl Valtteri Bottas a dostal se před Ocona. Ten i přes to po závodě hýřil nadšením. „Řekli nám, že můžeme závodit. Bylo to zábavné. Myslím, že tím jde nahoru i úroveň našeho týmu. Bylo mi ctí soupeřit právě s Fernandem.“

Leclerc vládne, Sainz se hledá

Také Ferrari vstoupilo do sezony bez předem určené týmové jedničky. Loni se z interního triumfu radoval Carlos Sainz, který stájového parťáka překonal na body i v počtu pódií. Zklamaný Charles Leclerc se ale nechal slyšet, že by kolegovi porážku letos rád vrátil. A plán zatím vychází na jedničku. Čtyřiadvacetiletý Monačan měl navrch v obou kvalifikacích i závodech.

Sainz naopak přiznává, že nové F1-75 ještě stále nepřišel úplně na chuť. „S letošním monopostem nejsem stoprocentní. Potřebuju ale pokračovat v získávání bodů a umístění na stupních vítězů. Věřím ale, že se vrátím a připojím se ke klukům, kteří budou bojovat o titul,“ poznamenal Sainz.

Že jeho dosavadní výkony by mohly jít nahoru, je přesvědčený i bývalý český závodník Tomáš Enge „Momentálně to vypadá lépe pro Charlese Leclerca. Rozdíl mezi ním a Carlosem je ale minimální. Je to především o tom, kdo jede přesněji. Příští závod se jazýček vah může slaboulince posunout a může slavit ten druhý. Tato sezona bude z hlediska interních bojů pro Ferrari nepochybně hodně zajímavá.“