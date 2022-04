Nezapomínám, komu za to vděčím. Manželka Schumachera zahání smutek na rodeu

V prosinci to bude už devět let, co se legendární pilot Formule 1 Michael Schumacher (53) málem zabil na lyžích. Jeho manželka Corrina (53) si během té doby prošla psychickým peklem. Jejím nejlepším rozptýlením jsou koně. Na jednom z nich se nedávno zúčastnila rodea v Texasu.

Na koni pojmenovaném „A little White Trash“ (v překladu malá bílá lůza) startovala v rámci turnaje National Reining Breeders Classic. Je to už ale pár let, co se Corrina naposledy objevila v sedle na turnaji.

Většinou je to její dcera Gina Maria (25), která reprezentuje rodinu na jezdeckých závodech. Corrina se ale o koně zajímá už dlouho. V Texasu a Švýcarsku vlastní ranče, o které se stará společně se svým týmem.

„Nezapomínám, komu za to vděčím. Michael mi chybí každý den,“ řekla nedávno o svém manželovi. Kdyby sedminásobný mistr F1 viděl svou ženu na závodech v sedle, jistě by byl hrdý.