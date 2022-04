V Imole vládli jezdci Red Bullu. Potupa Hamiltona, Verstappen mu dal kolo

Čtyřiadvacetiletý Verstappen po prvenství v sobotním sprintu odstartoval z pole position a bez větších problémů si dojel pro druhé vítězství v sezoně a navíc přidal i bonusový bod za nejrychlejší kolo.

„Není snadné něco takového dát dohromady, ale od pátku jsem cítil, že se nám bude dařit,“ citoval Verstappena server BBC. „Myslím, že jsme si první dvě místa zasloužili. Vyšel nám start, s počasím to bylo ošemetné, ale zvládli jsme to dobře,“ dodal.

V průběžném pořadí se Verstappen posunul na druhé místo a využil zaváhání lídra šampionátu Charlese Leclerca. Pilotovi Ferrari totiž závod na domácí trati italské stáje nevyšel.

Monacký pilot po startu přišel o druhé místo a v 50. kole po špatné zastávce v boxech klesnul na čtvrtou příčku. Vzápětí navíc chyboval, narazil do bariéry a po další návštěvě depa se vrátil na trať devátý.

Leclerc si nakonec dojel pro šesté místo a před Verstappenem vede o 27 bodů. „Co se stalo před kolizí, byla velká ostuda. Ale i to k závodění patří,“ uvedl čtyřiadvacetiletý jezdec.

„Na víc než třetí místo jsem neměl. Doplatil jsem na to, že jsem byl chamtivý a chtěl jsem víc. Zaplatil jsem za to a až čas ukáže, jak moc to ovlivní boj o titul. Tohle by se stávat nemělo,“ dodal Lerlerc.

Nedařilo se ani druhému jezdci Ferrari Carlosi Sainzovi, jenž skončil po kolizi v prvním kole a z druhé průběžné pozice klesnul na páté místo. „Takhle jsem před našimi fanoušky skončit nechtěl, ale ve sportu vás čekají i těžké chvíle,“ řekl Sainz, který nedokončil druhou Velkou cenu za sebou.

Další nevydařený závod má za sebou sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Pilot trápícího se Mercedesu skončil bez bodů na 13. příčce a v hodnocení šampionátu je s výrazným odstupem až sedmý.

Ve 41. kole navíc musel britský pilot přetrpět velmi hořký moment. Verstappen, se kterým Hamilton v minulé sezoně až do kontroverzního závěru bojoval o titul, ho předjel o kolo.

„Doufám, že na tenhle víkend rychle zapomenu,“ řekl Hamilton. „Boj o titul se mě netýká, to je bez debat. Pořád ale budu tvrdě pracovat a zkusím to nějak zachránit,“ prohlásil.

„Musíme zapracovat na autě,“ přidal šéf Mercedesu Toto Wolff, který se do vysílačky Hamiltonovi omluvil za špatné auto. „Byl to hrozný závod, vím, že auto bylo neříditelné. Promiň, že jsi v něčem takovém musel jet,“ dodal.

Mírnou náplastí pro Mercedes bylo čtvrté místo George Russella, který odstartoval z 11. pozice. Čtvrtá příčka mu patří i v průběžné klasifikaci. „Vzhledem k tomu, jaké měl auto, tak jel dobře. Velmi dobře,“ řekl Wolff.

Velká cena Emilie-Romagny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Imole (Itálie):

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:32:07,986, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -16,527, 3. Norris (Brit./McLaren) -34,834, 4. Russell (Brit./Mercedes) -42,506, 5. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -43,181, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -56,072, 7. Cunoda (Jap./Alpha Tauri) -1:01,110, 8. Vettel (Něm./Aston Martin) -1:10,892, 9. Magnussen (Dán./Haas) -1:15,260, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 22 závodů): 1. Leclerc 86 b., 2. Verstappen 59, 3. Pérez 54, 4. Russell 49, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 38, 6. Norris 35 7. Hamilton (Brit./Mercedes) 28, 8. Bottas 24, 9. Ocon (Fr./Alpine) 20, 10. Magnussen 15.

Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 124, 2. Red Bull 113, 3. Mercedes 77, 4. McLaren 46, 5. Alfa Romeo 25, 6. Alpine 22, 7. Alpha Tauri 16, 8. Haas 15, 9. Aston Martin 5, 10. Williams 1.