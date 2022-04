Ferrari v Austrálii: grand slam i víkend hrůzy. O jedničce je jasno, míní Enge

Charles Leclerc a Carlos Sainz z Ferrari, Max Verstappen a Sergio Pérez z Red Bullu. Čtyři z nejsledovanějších monopostů sezony. Hned dvěma se ovšem nepodařilo dokončit nedělní Velkou cenu Austrálie. „Teď už je jasné, kdo si ve Ferrari vyjel pozici týmové jedničky,“ míní historicky jediný český pilot formule 1 Tomáš Enge. Co se stalo na okruhu v Melbourne, kam se Grand Prix vrátila po dvou letech koronavirové pauzy?

V pořadí třetí Velká cena zná svého vítěze. Naprosto suverénním způsobem ji ovládl Charles Leclerc, který si připsal dokonce tak zvaný grand slam - získal pole position, celý závod jel jako lídr, vyhrál Velkou cenu a zajel nejrychlejší kolo. Škraloupem na triumfu Ferrari se ovšem stala nehoda Carlose Sainze, jež závod nedokončil.

Španěl zažil v Austrálii víkend hrůzy. Nejprve se mu nepovedla kvalifikace a skončil až na devátém místě. V závodě se pak ihned po startu propadl ještě o pět míst. Ve snaze získat svou pozici co nejrychleji zpátky udělal chybu, roztočil se a zapadl v kačírku. „Závodníci Ferrari šli do sezony s tím, že mezi sebou mohou volně závodit. Teď je ale jasné, že si pozici týmové jedničky vyjel Charles Leclerc. Myslím, že psychologicky má Sainz už určenou týmovou dvojku, ačkoliv to ještě není vedením oficiálně vyslovené,“ uvedl pro iSport.cz Tomáš Enge, bývalý pilot Formule 1.

34 O tolik bodů vede Charles Leclerc v šampionátu jezdců před druhým Georgem Russellem. Takto velký náskok v minulé sezoně neměl žádný z pilotů.

Carlos Sainz tak mohl po zbytek závodu už jen přihlížet, jak si jeho stájový kolega postupně tvoří náskok. Druhé místo držel Max Verstappen, avšak 21 kol před koncem se začalo z jeho vozu kouřit a musel odstoupit. „Ztrácíme a na boj o titul teď nechci vůbec myslet. Chci jen dokončovat závody. Je to frustrující a neakceptovatelné. Pokud chcete bojovat o titul, tyhle věci se vám nemohou stávat,“ zlobil se nizozemský závodník, který kvůli technické závadě nebyl schopný dokončit už dva ze tří závodů. „Zatím nevíme, v čem byl problém. Na motor to nevypadá, spíše šlo o únik paliva. Ta frustrace je pochopitelná,“ nastínil příčiny šéf stáje Christian Horner.

Po odstoupení úřadujícího mistra světa zřejmě zavládla v paddocku Red Bullu pořádná nervozita. Všichni mají ještě v živé paměti, jak se v Bahrajnu chvíli po prvním monopostu odporoučel i druhý. Tento scénář se k radosti celého týmu nezopakoval a Sergio Pérez si i přes problémy s pneumatikami dojel pro druhé místo.

Pohár konstruktérů Ferrari 104 bodů Mercedes 65 bodů Red Bull 55 bodů McLaren 24 bodů Alpine 22 bodů Alfa Romeo 13 bodů Haas 12 bodů AlphaTauri 10 bodů Williams 1 bod Aston Martin 0 bodů

„Máme sice začátek sezony, ale myslím, že dosáhnout na rychlost Ferrari bude pro Red Bull opravdu těžké,“ komentoval situaci Tomáš Enge. „Auto Red Bullu nestíhalo, v průběhu závodu se trápili a na Leclerca neměli. Max odstupoval po zastávce v boxech a měl na něj pětivteřinovou ztrátu. Pérez měl v cíli dokonce ztrátu dvacet sekund.“

Důvod k radosti měl po nedělním závodě George Russell, který za sebou v závěru udržel týmového kolegu a krajana Lewise Hamiltona. Vyjel si tak druhé pódiové umístění v kariéře a současně své první stupně vítězů pro stříbrné šípy. „Russel v Austrálii hodně těžil z vyjetí safety car. Oba jezdci Mercedesu jsou teď na stejné rychlosti. Když pojede Russel před Hamiltonem, Lewis ho nemůže předjet. To samé platí i naopak. Kdo obsadí lepší umístění, bude záviset především na načasování pitstopu,“ řekl o vzájemných soubojích týmových kolegů z Mercedesu Tomáš Enge.

Poháru konstruktérů v současné době dominuje Ferrari s obřím náskokem na druhý Mercedes a třetí Red Bull. „Mercedes se malými krůčky přibližují špičce. Jejich rychlost se hodně zlepšila. Navíc jsou zatím jasně druzí v Poháru konstruktérů. I když nemají nejrychlejší auto, dokážou na rozdíl od Red Bullu sbírat pravidelně body. Myslím, že Mercedes se v této sezoně ještě ukáže,“ dodal někdejší český závodník.

Příští Velká cena Emilia Romagny se koná 24. dubna v Itálii.

Grand slam Charlese Leclerca

Umístění v kvalifikaci: 1. Umístění v závodě: 1. Náskok před druhým jezdcem: 20,524 sekund Nejrychlejší kolo: 1:20,260 Průměrná rychlost nejrychlejšího kola: 236,740 km/h

Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:27:46,548, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -20,524, 3. Russell -25,593, 4. Hamilton (oba Brit./Mercedes) -28,543, 5. Norris (Brit./McLaren) -53,303, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -53,737, 7. Ocon (Fr./Alpine) -1:01,683, 8. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -1:08,439, 9. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1:16,221, 10. Albon (Thaj./Williams) -1:19,382.

Nejrychlejší kolo: Leclerc.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 22 závodů): 1. Leclerc 71, 2. Russell 37, 3. Sainz (Šp./Ferrari) 33, 4. Pérez 30, 5. Hamilton 28, 6. Verstappen 25, 7. Ocon 20, 8. Norris 16, 9. Magnussen (Dán./Haas) a Bottas oba 12.