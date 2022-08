Krize postihla i Bayern. Stadion fotbalového giganta zhasne

Kvůli ruské invazi na území Ukrajiny, kterou rozpoutal diktátor Vladimir Putin, ceny energií raketově rostou. A že se to netýká pouze domácností dokazuje nejnovější rozhodnutí vedení Bayernu Mnichov. Fotbalový kolos se rozhodl, že jeho proslulá Allianz Arena bude během noci svítit o polovinu méně času.

Stadion, jehož kapacita je na ligová utkání úctyhodných 75 024 míst a většinou svítí v červené barvě, bude podle německého deníku Bild osvětlen jen tři hodiny místo původních šesti.

Není to ale jediné opatření, které má snížit spotřebu energií. Plynové vytápění trávníku se přepne na vzduchová tepelná čerpadla. Dále se omezí ventilace a klimatizace ve všech prostorách stadionu. To ale ještě není vše. Do budoucna bude v Allianz Aréně téct na toaletách pouze studená voda.

Německo ale není jediná fotbalová země, kde řeší, jak ušetřit za energie. Situace se řeší i u rakouských sousedů. „Uvědomujeme si, že podzim může být energeticky náročný pro celý sport. Vicekancléř a ministr sportu je v tomto ohledu s námi v kontaktu,“ prohlásil generální ředitel rakouského fotbalu Thomas Hollerer pro web heute.at. Jak asi růst cen energií postihne české kluby?