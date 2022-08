Biatlonová hvězdička Teplá (23) se vdala: Svatba s trenérem!

Už do toho praštili. Naděje českého biatlonu Eliška Teplá (23) se vdala za jednoho z koučů týmu Jiřího Václavíka. To, že Teplá neslaví úspěch pouze v osobním životě, ale i v tom sportovním dokazuje fakt, že už nakoukla do áčka biatlonové reprezentace.