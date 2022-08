Zklamání pro Schumachera: Na tátovy úspěchy nenaváže?

Fanoušci Michaela Schumachera mají zlomené srdce. Zatímco se před dvěma lety radovali z toho, že do »Královny motosportu« přichází Němcův syn Mick, teď to vypadá, že je jeho štace u konce. Podle informacní zahraničních médií se totiž zdá, že se mladému Schumacherovi nerýsuje žádná smlouva, která by mu sedačku ve Formuli 1 pro příští sezónu zajistila...

Karty pro příští sezónu už začínají být pomalu rozdány. Pokud Mick Schumacher nedrží v ruce nějaké eso, které zatím nehodil na stůl, vypadá to, že ke konci sezóny své působení ve Formuli 1 uzavře. Minimálně pro teď.

Podle televize RTL zatím Haas odložil jednání o prodloužení Schumacherovy smlouvy, která má skončit společně se závěrem letošní sezóny. Čas pro jednání sice stále ještě je, ale během letní pauzy už šéf týmu Günther Steiner s mladým jezdcem nový kontrakt řešit nebude.

Pravdou je, že jakkoliv se Mick Schumacher snaží docílit dobrých výsledků, během sezóny už dokázal Steinera taky pořádně naštvat, především haváriemi v Monaku a Džiddě, kde způsobil milionové škody.

Rakouský deník Heute pak upozornil na to, že další volná sedačka ve Formuli 1 by se už Schumacherovi hledala jen těžko, především kvůli překvapivému kroku Fernanda Alonsa, který přestoupil do Astonu místo Sebastiana Vettela. A právě tato stáj dříve měla o Mickův podpis zájem.

Tři volná místa ve stájích Alpine, Williams a Alfa Romeo sice mohou být stále ve hře, ale podle Heute je angažmá v těchto týmech vyloučeno.