F1 Preview: jubileum hvězdy, potíže McLarenu i smlouva pro Alonsa?

Bonjour, Paul Ricard! Formule 1 se Velkou cenou Francie přehupuje do druhé poloviny sezony na trati, která budí rozporuplné pocity. „Je to rozhodně jeden z okruhů, kde můžete jít na absolutní hranu, protože zdi jsou opravdu daleko. Za každou chybu se ovšem platí zničenými pneumatikami a upřímně i my jezdci jsme zde občas trochu ztracení,“ narážel Mick Schumacher na modré a červené čáry, které lemují celou trať a svým drsným povrchem zpomalují vozy, které vyjedou do únikové zóny. Co čekat od víkendu, v němž Lewis Hamilton dosáhne na velké jubileum, se dozvíte v tradičním preview!

Alpine je doma

Pro přejmenovaný Renault jde o domácí velkou cenu a očekávání jsou vysoká. Vždyť Alpine má na bod stejně jako čtvrtý McLaren v celkovém hodnocení šampionátu. „A mohli jsme mít o 60 až 80 bodů víc, kdyby se nám vyhýbali technické problémy,“ rýpnul si do svého týmu Fernando Alonso, jenž ani neodstartoval do sobotního sprintu na Spielbergu. Technický ředitel Alpinu to však vidí jinak. „To se může stát každému. Alpine Fernanda rozhodně nijak nesabotuje. On sám udělal už několik chyb,“ odbyl kritiku Otmar Szafnauer. Tato výměna názorů by však neměla mít vliv na Španělovo pokračování i v příštím roce, což by zavřelo cestu velice talentovanému Oscaru Piastrimu. Úřadujícímu mistrovi Formule 2 a jezdci Alpine. „Je pravda, že dochází k blokování přílivu mladých talentů do F1. Za to ovšem mohou pomalí jezdci a já jsem stále dost rychlý,“ nevidí ve svém pokračování problém dvojnásobný mistr světa.