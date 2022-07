Schumacherova manželka na předávání cen: Příval slz pro Michaela!

Mistr volantu se srdcem na pravém místě. Přesto, že Michael Schumacher (53) se na očích veřejnosti už pár let neobjevil, jeho činy neupadly v zapomnění. Kromě neuvěřitelných výkonů na trati se věnoval také pomoci druhým, za což tento týden dostal v Německu ocenění. Sám si jej ale vyzvednout nemohl, a tak jej zastoupila dcera Gina (25) a manželka Corinna (53), na kterou celá situace dolehla...

V motosportu po sobě Michal Schumacher zanechal nesmazatelnou stopu. Vydělal si pořádné jmění a vybudoval si jméno, které znali i lidé nepolíbení závoděním. Obojí se pak snažil využít pro dobré účely mimo okruh a věnoval se charitativní činnosti. Právě za ní teď dostal státní vyznamenání Severního Porýní-Vestfálska, což je v jeho rodném regionu nejvyšší ocenění, které lze získat.

Schumacherův momentální zdravotní stav mu ale neumožnil, aby si na středečním slavnostním večeru mohl cenu převzít sám, a tak jej zastoupila dcera Gina a manželka Corinna. Pro tu šlo o velice dojemný okamžik a při přebírání ocenění se rozplakala. Podle německých médií to byl vůbec největší příval emocí, který statečná Schumacherova manželka na veřejnosti od jeho nehody projevila.

Není se ale čemu divit. Převzít cenu za pomoc druhým a přinést ji domu svému muži, který je momentálně sám na péči jiných lidí závislý, by asi zacloumalo s emocemi každého.

Na slavnostním večeru promluvil také Michaelův blízký přítel a bývalý výkonný ředitel stáje Ferrari. Ten pak poskytl také vyjádření německém stránce Bild. Bývalý prezidenta FIA zavzpomínal na spolupráci se samotným Schumacherem a vysekl jeho ženě Corinně pořádnou poklonu. „Byli jsme neporazitelný tým. Michael rád pracoval a tým rád pracoval pro něj. Chybí nám tu. Má báječnou rodinu. Jeho žena Corinna, stejně jako moje žena Michelle, je jednou z nejsilnějších žen, které znám."

Slzy Schumacherovy ženy plně chápal. „Prostě to někdy přijde. Takhle je to i u Corinny. Nikdo neplánoval, že to bude tak emotivní, že potečou i slzy. Je dobré tomu dát průchod.“

Na udělení ocenění nedorazil Michaelův syn Mick, který se nemohl zúčastnit kvůli zdravotním důvodům a také nadcházejícímu závodu.