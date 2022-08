Pocta pro Jislovou: Fanynka ji dojala krásným gestem

Není to tak dávno, co bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková na sociálních sítích odhalila drsné urážky od fanouška a dala tak nahlédnout na stinnou stránku vrcholového sportu. Pravý opak teď ukázala reprezentantka Jessica Jislová, která se pochlubila dojemným gestem: Fanoušsci se po ní rozhodli pojmenovat miminko!

Fanoušci se o krásný nápad podělili prostřednictvím dopisu. Nejprve v ní biatlonistce pogratulovali k vydařené sezóně a pak ji informovali o svém plánu. „Celá ta biatlonová sezóna pro nás měla ještě jeden moment, který jsme si z ní odnesli – a to, že jsme se konečně s manželem při sledování vašich výkonů shodli na jméně pro miminko, které čekáme,“ nastínili.

„Tak doufám, že se ji bude jméno Jessica líbit, a protože jsme jí to jméno vybrali díky vám, chtěli bychom vás moc poprosit o podepsanou kartičku, ideálně s věnováním. Založíme to dceři do deníčku a aspoň se časem dozví, jak jsme k jejímu jménu vlastně došli,“ odkryli nastávající rodiče svůj záměr.

Slavná biatlonistka jejich prosbu samozřejmě vyslyšela a zaslala jim kartičku s věnováním »malé Jessice«. „Tohle se mi stalo poprvé,“ napsala dojatá biatlonistka. „Ať jí jméno pěkně slouží,“ uzavřela příspěvek.