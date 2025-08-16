Slovák o angažmá v Česku: Bylo to strašné. Hraní s kustodem i flaštičky před zápasem
Nedá se říct, že by v Tipsport extralize zanechal velkou stopu. Angažmá v Česku se ale slovenskému hokejistovi Martinu Vitalošovi hluboko vrylo do paměti. Čtyřiadvacetiletý obránce se po třech letech ohlédl za krátkým působením v Plzni a nevzpomíná na ni v nejlepším světle. „To se nedalo vydržet. Říkal jsem si, že půjdu kamkoliv, jen ať hraju na nějaké úrovni. Bylo to strašné,“ trpce se ohlížel nynější zadák Nitry. Od prvního zahraničního angažmá si sliboval posun v kariéře, místo toho ale přišel tvrdý náraz.
Příležitost, která vůbec nevyšla. Zhruba takhle se Martin Vitaloš dívá na svoji první profesionální výzvu mimo Slovensko, pro kterou si vybral Česko. Nejprve vyčkával, ale pak se přece jen dohodl na dvouleté smlouvě s Plzní. Do klubu bosse Martina Straky přicházel bývalý kapitán slovenské dvacítky jako nadějný mladík v roce 2022 po sezoně, kdy s Nitrou skončil na druhém místě. Osobní očekávání měl velké.
„Přišel jsem hrát českou extraligu, možná se tam stabilně uchytit. My mladí, kteří jsme měli dostávat prostor, který nám slibovali, jsme ale nedostali vůbec žádný,“ hořce zavzpomínal Vitaloš v pořadu suSPEAK webe Šport.sk.
Jednou z prvních vzpomínek rodáka z Bratislavy na Plzeň byla náročná fyzická příprava, kterou chtěl od začátku dobrovolně absolvovat. „Už první den jsem měl takovou bolest svalů, že jsem nemohl ani pokrčit nohy. Bydlel jsem v prvním patře, ale musel jsem jezdit do bytu výtahem. Třebaže jsem trénoval, byla to velká zátěž na nohy,“ vyprávěl Vitaloš o tréninkovém drilu na západě Čech.
Intenzivní letní příprava byla ale zřejmě tím nejmenším, co tehdy jednadvacetiletý zadák v Česku prožil. Pro první zahraniční misi si nezvolil ideální načasování. Plzeň odstartovala ročník otřesně. Už po dvou kolech byli odvoláni tehdejší trenéři Václav Baďouček a Miloš Říha mladší. Jejich tehdejší nástupce Petr Kořínek neměl s Vitalošem velkou trpělivost a důvěru.
Když už dostal příležitost v sestavě Indiánů, většinou nastupoval jako sedmý obránce. Při povídání se slovenským novináři Vitaloš nijak netajil, že chtěl odejít z Plzně už po dvou týdnech. „Byli jsme poslední nebo předposlední. Bylo to vážně celé zlé a sestava se neměnila. Chtěl jsem prostor a čas na ledě. Nebylo mi 40, abych si to tam jen odseděl, pokud mi to ´cinkne´, a mám vystaráno. Snažil jsem se stále rozvíjet,“ tvrdil.
Zapomněli mu říct, že hraje
Obzvláště velká rána tedy pro Vitaloše přišla, když byl brzy odeslán do partnerského druholigového týmu v Klatovech. „Prý tam tomu říkali ´kakačko´- konec kariéry. Klatovy jsou na Šumavě, mezi lesy. Uprostřed ničeho, jedno KFC tam bylo, kam jsme šli po zápase,“ přibližoval slovenský reprezentant prostředí plzeňské „farmy“.
Zážitky z Klatov Vitalošem pravděpodobně nejvíc otřásly. „Někteří kluci si před zápasem v autobuse otevírali flaštičky. Říkal jsem si, že tohle ne,“ zdůraznil. Vytáhl i jednu bizarní situaci. „S Plzní jsem jako sedmý bek hrál proti Karlovým Varům a pak mě poslali hrát za Klatovy. Když jsme hráli v Chebu, nastoupil proti mně karlovarský kustod.“
Hráč, který hokejově vyrůstal také v organizaci švédského Rögle, dost těžce nesl i otřesnou komunikaci v klubu. Že bude hrát za Klatovy, se dozvídal vždy až po předzápasovém tréninku. Jednou Vitalošovi dokonce neřekli, že má jít hrát za partnerský klub. Zapomněli mu to říct.
„Nevěděl o tom hlavní trenér ani generální manažer. Po poobědovém šlofíku jsem se podíval na telefon a v něm tři zmeškané hovory od trenéra. Když jsem mu volal, říkal mi: ´Martine, kluci na tebe čekají už 45 minut v autobuse.´ O ničem jsem nevěděl,“ líčil zadák asi nejhorší okamžik z české mise.
Za Plzeň nastoupil do celkem 13 zápasů bez zisku jediného bodu. V průběhu ročníku 2022/23 se Vitaloš nakonec dočkal odchodu z Česka a na konci listopadu se vrátil zpátky do Nitry, kde dodnes působí. Předminulou sezonu navíc s Corgoni pod vedením českého kouče Antonína Stavjani slavil zisk mistrovského titulu.