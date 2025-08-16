ONLINE: Rozjetý Zlín chce obrat i Sigmu, Boleslav proti Hradci. V akci i Teplice
Sobotní program fotbalové Chance Ligy nabízí pět zápasů 5. kola. Vedle představení Plzně proti Dukle či mistrovské Slavie v Jablonci se hraje také souboj týmů, které zůstávají za očekáváním. Mladá Boleslav i Hradec Králové by se ve vzájemném střetu potřebovaly nakopnout. Olomouc hostí rozjetého nováčka ze Zlína, který v ročníku ještě neprohrál. Slovácko startuje proti Teplicím. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu