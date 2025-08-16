Předplatné

Sobotní program fotbalové Chance Ligy nabízí pět zápasů 5. kola. Vedle představení Plzně proti Dukle či mistrovské Slavie v Jablonci se hraje také souboj týmů, které zůstávají za očekáváním. Mladá Boleslav i Hradec Králové by se ve vzájemném střetu potřebovaly nakopnout. Olomouc hostí rozjetého nováčka ze Zlína, který v ročníku ještě neprohrál. Slovácko startuje proti Teplicím. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

