Trenér Cipro o začátcích boje s rakovinou. Řekli mi jasně: Je to v pr... Jsou tam metastáze!

Když se na jaře dostala do světa zpráva o tom, že Jaromír Tvrdík bojuje s rakovinou, jedním z nejhlasitějších podporovatelů byl František Cipro, který sám dva roky bojuje s rakovinou tlustého střeva. Bývalý špičkový hráč a fotbalový trenér se teď pro Seznam Zprávy otevřeně rozpovídal o svých začátcích boje se zákeřnou nemocí.

Že je něco špatně si František Cipro uvědomil ve chvíli, kdy ztratil vztah k jídlu. „Najednou mi přestalo chutnat, úplně jsem chuť ztratil. Když jsem se na jídlo jenom podíval, udělalo se mi šoufl,“ vrátil se bývalý fotbalista do roku 2020. Bylo mu jasné, že tohle není jen tak a rozhodl se vyhledat lékařskou pomoc.

„Šel jsem za kamarádem v Budějicích, co se se mnou děje. Vyšetřili mě na sono, ultrazvuku a dalších přístrojích. Projeli mi v těle všechno. Jícen, žaludek, pak kolonoskopie, katetr,“ vyjmenoval všechna vyšetření. Na konci se Cipro dozvěděl špatnou zprávu: „Řekl mi jasně – je to v pr... Jsou tam metastáze.“

Následovala blesková operace v Motole, kterou provedl přednosta chirurgické kliniky a uznávaný odborník Jiří Hroch. V Praze nakonec Cipro strávil deset dní. Od jara 2020 pak dojíždí do Českých Budějovic na chemoterapie a jednou za čtvrt roku podstupuje také kontroly na CT.

„Dost to se mnou zamávalo, ale profesor Hoch mě dostal opět nahoru, za což jsem mu vděčný,“ připisuje legenda Slavie důležitou roli při svém boji se zákeřnou chorobou lékaři, který jej operoval. Teď musí jednou za čtrnáct dní do Budějovic na chemoterapie. „Tři, čtyři dny po ní jsem dost unavený, ale pak se to zlepší,“ odkrývá »horskou dráhu«, která důležitou část léčby provází. „Uvidíme. Naučil jsem se s tím už žít,“ hlásil smířeně.