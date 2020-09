Legenda Slavie František Cipro je po operaci: Bojuje s rakovinou!

Potvora! Nenechavá, zákeřná. Nevybírá si. Bere to šmahem. Bují a rozsévá své páté kolony i v těle, které celý život žije sportem. Postihla legendu sešívaných a celé české kopané Františka Cipra (73).

Jeho hlas zněl z Hluboké nad Vltavou pevně. Jako když dával televizi komentář k úternímu duelu play off Ligy mistrů Slavia – Midtjylland (0:0).

„I v lize je vidět, že to zatím není ještě to pravé ořechové, ale myslím, že tohle je super výsledek do odvety, i když se mnou většina lidí třeba nebude souhlasit. Věřím, že Slavia dá v Dánsku gól a postoupí,“ glosoval Cipro se svojí pověstnou noblesou, a přitom… Svádí lítý boj s rakovinou. Dojíždí na chemoterapie, aby ji zastavil a porazil.

„Byl jsem na operaci tlustého střeva v Praze. Pořád všechno sleduju. Jsem v pohodě, akorát občas musím do nemocnice, ale nezlobte se, víc se o tom nechci bavit,“ pověděl Blesku František Cipro. Jeden z jeho jihočeských kamarádů k tomu připojil: „František to nemá lehké, ale je z něj cítit odhodlání.“ Měl ho vždycky. Jinak by na jaře 2010 nevzal potřetí roli slávistického trenéra, když byl klub herně i finančně dole.

Tak hodně štěstí, pane Cipro.

Co je rakovina tlustého střeva

Nádory tlustého střeva a konečníku tvoří jednu z nejčastějších onkologických diagnóz. Každoročně je v Česku diagnostikováno kolem 8000 nemocných a téměř 4000 pacientů ročně na toto onemocnění zemře. Začátek nemoci může být bez příznaků či jsou velmi nejasné nebo nevýrazné. Prvním varováním může být krev ve stolici, bolest břicha či porucha vyprazdňování. Obvykle postihuje pacienty starší 50 let.