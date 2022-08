Ruský sportovní supertalent podpořil Ukrajinu: Za Rusko už závodit nebude!

Velká rána pro ruský sport. Obrovský talent cyklistiky Michail Jakovlev (21) se rozhodl změnit občanství a začne závodit za Izrael. Za vše zřejmě může ruská agrese na Ukrajině, kterou mladý sportovec odsuzuje. Vše potvrdil i šéf Ruské cyklistické federace Vjačeslav Jakimov.

Nadaný cyklista Jakovlev se netají svými názory. Na profilovém obrázku na jedné ze sociálních sítí má vedle emotikonu srdce ukrajinskou vlajku. Nedávno se i vyfotil, jak na kole projíždí pod izraelskou a ukrajinskou vlajkou. Michail se nejdříve snažil závodit jako neutrální závodník, ale poté co mu nebylo odpovězeno, tak si zvolil cestu pod jinou reprezentací. Izraelský pas dostal již na začátku srpna.

„Michail mě informoval o svém záměru změnit sportovní občanství. Nyní je v Izraeli. Ztrácíme velmi talentovaného závodníka a můžeme toho jen litovat,“ citovala MatchTV šéfa Ruské cyklistické federace Jakimova.

„Je škoda, že jsme ztratili tak talentovaného závodníka, jakým je Michail. Každý si vybírá sám za sebe, on se tak rozhodl. Vím, že se zkoušel přihlásit do soutěží jako neutrální závodník, ale nebylo mu odpovězeno. To ho určitě také ovlivnilo,“ pronesl hlavní trenér ruských cyklistů Sergej Kovpanets. Předpokládá se, že Jakovlev bude moci závodit za svou novou zem od roku 2023.

„Jsem velmi rozrušený, cítím velkou lítost. Michail už dostal izraelský pas, žádá u Mezinárodní cyklistické unie o změnu sportovního občanství, nyní se postup mírně zrychlil, letos vynechá mistrovství Evropy a světa a příští rok bude moci závodit za Izrael. Samozřejmě přestane spolupracovat s osobním trenérem Olegem Logunovem, který je v Rusku. Toto je Michailova nezávislá volba, ukázal jasné výsledky, vyhrál mistrovství světa, vyhrál soutěže mládeže, nyní je jedním z nejsilnějších sprinterů na světě,“ citovala agentura TASS trenéra.

Jakovlev je pro ruský sport obrovskou ztrátou. Na konci května, během Velké ceny Moskvy na cyklistické dráze v Krylatskoje, překonal světový rekord, když ujel 200 metrů za 9,156 sekund. O dva dny později, na stejném podniku, Michail urazil stejnou vzdálenost ještě rychleji - za 9,099 sekund.

Cyklistický talent mění Rusko za Izrael na samém úsvitu svých sil. S největší pravděpodobností má všechna velká vítězství ještě před sebou. Očekává se, že by mohl zazářit na olympijských hrách v roce 2024.