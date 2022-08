Na ME míří rekordní výprava v čele se Špotákovou: Jsem ve hře!

Víc Čechů na atletické mistrovství Evropy nikdy nejelo, už za týden se jich do Mnichova vydá hned 55. Na svou poslední velkou akci se chystá Barbora Špotáková (41), hvězdná oštěpařka opět pokukuje po medaili.

Z evropského šampionátu má sice kompletní medailovou sbírku, ale »Špotyna« nemá dost. „Potvrdila jsem si, že jsem stále ve hře,“ spokojeně hlásila po víkendové Diamantové lize v Chořově, kde brala druhou příčku za 62,29 metru. Podobný výsledek by v Mnichově znamenal krásnou tečku za parádní kariérou.

Konec s otazníkem

Špotáková se původně chtěla loučit už na olympiádě v Tokiu, ale rychle pochopila, že bez diváků a atmosféry to není ono. Světová rekordmanka pak svou pozornost namířila právě do Mnichova (kvůli přípravě dokonce vynechala i nedávné MS), kde by ji mělo podpořit hodně kamarádů, přítel i dva synové. „To by pro mě bylo to nejhezčí, co bych mohla na závěr zažít,“ zasnila se Špotáková, která se nicméně slovu »konec« brání. „Nic nezavírám. Pokračovat budu, jen nevím, jestli na téhle super úrovni. Zatím to nechávám otevřené,“ usmívá se.

Oštěp táhne

Oproti poslednímu ME v Berlíně chybí v nominaci maratonkyně Vrabcová a chodkyně Drahotová, stříbro bude obhajovat Ogrodníková. Oštěpaři budou ostatně v Mnichově patřit mezi největší české medailové naděje, bronz z nedávného MS by rád vylepšil Vadlejch. „Jsem ještě hladovější než předtím,“ varoval svoje konkurenty.

Atletické ME se koná od 15. do 21. srpna.

Medailové naděje

Oštěp

Špotáková, Ogrodníková, Veselý, Vadlejch

Koule

Staněk

Desetiboj

Helcelet

Dálka

Juška

4x 400 m

Krsek, Maslák, Desenský, Šorm