Ondra chce na ME další zlato. Trápil ho covid, otestuje kombinaci pro Hry

V rámci multisportovního mistrovství Evropy v Mnichově dnes začíná soutěž sportovních lezců. Mezi největší medailové aspiranty patří český reprezentant Adam Ondra, který vedle lezení na obtížnost a boulderingu plánuje také účast v novém formátu olympijské kombinace složené z těchto dvou disciplín. Mix by se měl objevit také na následujících olympijských hrách v Paříži 2024.

„Těším se na to. Bude to první ostrý test olympijské dvojkombinace. Nejenže si vyzkoušíme, jaké to je zalézt 2 disciplíny v jeden den, ale otestujeme i nový způsob, jak se vlastně disciplíny budou sčítat,“ řekl závodník, který loni na olympiádě skončil šestý. „Princip bude oproti trojkombinaci v Tokiu radikálně jiný. Nový formát podle mých informací nemusí být konečným a pro olympiádu v Paříži se může změnit. Je poměrně složitý a uvidíme, jestli bude fungovat.“

Nechybělo přitom mnoho a Adam Ondra účast na evropském šampionátu vzdal předčasně. Na červencovém závodě Světového poháru v Chamonix se totiž nakazil koronavirem, po kterém se pak nečekaně dlouho potýkal se ztrátou formy.

„Protrpěl jsem si to doma společně s rodinou. Ač forma dlouhou dobu po covidu nepřicházela, v posledních dnech už se cítím poměrně dobře,“ líčil čtyřnásobný mistr světa. „Musím říct, že kdyby bylo mistrovství Evropy o týden dříve, zvažoval bych, jestli se jej ze zdravotních důvodů vůbec účastnit. Pevně věřím, že jsem měl dostatečný čas, abych se vrátil do formy. Naštěstí covid nezpůsobil až tak brutální tréninkový výpadek.“

Adama Ondru čeká v Mnichově opravdu náročný program. V prvních čtyřech dnech šampionátu absolvuje samostatné disciplíny v lezení na obtížnost a v boulderingu. Nejlepších osm lezců pak postoupí do finále dvojkombinace. „Závodit čtyři dny bez odpočinku v obou disciplínách, kdy každý den proběhne jedno nebo dvě kola…Bude opravdu těžké vydržet to fyzicky do posledního dne. Připravoval jsem se na to, abych to celé vydržel a abych měl formu hlavně na tu moji oblíbenou disciplínu - lezení na obtížnost,“ těší se Ondra.

Motivací v Mnichově pro něj bude i fakt, že na mistrovství Evropy se mu zatím v minulosti nedařilo tak, jak by si představoval. Zatímco ze světových šampionátů má doma Ondra celkem čtyři zlata, z těch evropských dokázal nejcennější kov přivézt zatím jen jedenkrát.

„Z mistrovství Evropy mám zatím jenom jednu zlatou medaili a poměrně dost druhých míst. To je určitě velká motivace, abych v Mnichově svoji sbírku zlatých rozšířil. Dám do toho všechno,“ slibuje český reprezentant.

Mezi ženami bude českou nadějí aktuálně nejlepší česká lezkyně Eliška Adamovská, která před dvěma lety z evropského šampionátu přivezla stříbro a bronz. Závodnice se stejně jako Adam Ondra pokusí uspět v soutěži lezení na obtížnost a v boulderingu.