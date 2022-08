Manželka Djokoviče zuří na Twitteru: Hádka kvůli očkování!

Zdá se to být jako začarovaný kruh. Tenisová hvězda Novak Djokovič (35) nesmí kvůli absenci očkování proti koronaviru odcestovat na turnaje do Kanady ani do USA. Nepomohla ani žádost o výjimku. Kvůli tomu se do něj pustil tenisový magazín Racquet. Partnerka slavného tenisty Jelena (36) se ale rozhodla na Twitteru vrátit úder.

ATP Masters 1000 v Montrealu a US Open. Dva nejbližší turnaje, o které Djokovič přijde následkem svého rozhodnutí neočkovat se. I přes mizivou šanci se ale opakovaně snaží o získání výjimky, aby mohl odcestovat do Severní Ameriky. Tenhle krok nedávno na sociální síti kritizovali novináři mezinárodního tenisového magazínu Racquet. „Nerozumíme tomu, proč se tenhle člověk neustále registruje na turnaje v touze, že se kvůli němu budou měnit pravidla,“ zní jeden z tweetů amerického časopisu.

Jaká je vaše logika?

To nenechalo chladnou Jelenu Djokovičovou, která se do nich hned pustila. „Tohle je jako skutečný mezinárodní tenisový magazín?! Wau,“ napsala rozhořčeně. Nezapomněla u toho označit ani oficiální účet ATP a PR pracovníka ATP Nicolu Arzaniho, aby si to také přečetli. Pouhým rozčarováním to ale neskončilo.

„Registrace do turnajů probíhá automaticky na základě pravidel a pořadí v žebříčku. Jaká tedy byla logika vašeho tweetu?“ spustila Jelena a pokračovala. „Novak se soustředí na to, aby hrál nejlépe, jak jen umí. Za předpokladu, že jste tenisový časopis – možná se soustřeďte na to, co se stane v příštích několika týdnech? Dělejte, co máte dělat, a pište o tenisu,“ zakončila svou kritiku.

V poslední době to přitom není první rozhořčený výlev manželky vítěze jednadvaceti grandslamů. V červenci Jelenu vytočil novinář Ben Rothenberg, který Novaka označil za antivaxerskou ikonu.