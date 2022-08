ONLINE České duo v evropských pohárech: Slavia hájí náskok, Slovácko bojuje o zázrak!

Fotbalisté Slavie chtějí dnes v Aténách proti Panathinaikosu stvrdit postup do play off o účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Do Řecka odjeli s náskokem 2:0, který ale čeští vicemistři nechtějí jen bránit a pokusí se podruhé vyhrát. Odveta začíná v 19:30. Slovácko naopak má v předkole Evropské ligy proti Fenerbahce tříbrankové manko, neboť v Istanbulu před týdnem podlehlo 0:3. Zápas v Uherském Hradišti začal v 19:00.