Svědík proti obrovi s rodinou v zádech: Nesmíme hrát bez balonu, nabádá

PŘÍMO Z ISTANBULU | Kompletní kádr? Na to mohl sedmačtyřicetiletý Martin Svědík v minulé sezoně zapomenout. Na startu té nové má všechny borce po kupě a zkusí s nimi svalit tureckého obra. Na cestě má navíc posily. „Chybí nám střední záložník a útočník. Něco je v jednání a věřím, že to dopadne,“ přeje si kouč Slovácka v rozhovoru pro iSport před čtvrteční bitvou na Fenerbahce. Vzal na ni i svou rodinu.

Je to velký zápas pro celý tým i jeho trenéra. Martin Svědík povede Slovácko proti chloubě Turecka, klubu s největší fanouškovskou základnou. Navíc v jeho chrámu, kam se narvou desetitisíce lidí. „Těším se. Jedeme na krásný stadion, který bude skoro vyprodaný. Pro tyhle zápasy děláme fotbal. Chceme soupeře potrápit a konkurovat mu,“ ujišťuje kouč vítěze MOL Cupu, jenž má v Turecku osobní podporu v podobě manželky a syna Filipa.

Co jste zjistil o soupeři?

„V Turecku se liga ještě nerozjela, takže největším ukazatelem výkonnosti byly pro nás dvě utkání s Dynamem Kyjev. V nich se ukázala obrovská kvalita soupeře. Budeme muset podat maximální, na hranici našich možností. Myslím, že ještě lepší než ve finále poháru se Spartou. To bude úplně odlišný zápas. Turci jsou velice silní balonu, kombinačně zdatní, pracují s míčem v obrovské rychlosti a používají vysoký presink. V tomto jsou velice nepříjemní. Dobře se chovají i po ztrátě míče. Přišel nový trenér, je to trošku jiný mančaft s jinými návyky než v minulé sezoně.“

Který z jednotlivců vás nejvíc zaujal?

„Útočníci Valencia s Kingem, Rossi. Ale musel bych asi jmenovat všechny. I na lavičce mají dobré hráče. Kdyby v odvetě proti Kyjevu nedošlo k vyloučení, postoupili by. Do té doby byli lepší než Dynamo. Ale k fotbalu patří i tyhle věci a Fenerbahce se to vymstilo. Přesto si i v deseti lidech dokázalo vytvořit tlak a vyrovnat. V prodloužení si to už Kyjev pohlídal.“

Jakou roli může hrát bouřlivé prostředí?

„Může to být důležité. Oni mívají skvělý nástup, publikum jim na velkém stadionu pomůže. Někteří naši hráči to budou zažívat poprvé. Je potřeba, aby se s tím vyrovnali. Samozřejmě se odrazíme od kostry mužstva, od hráčů, kteří už si něčím prošli. Hodně to bude i o tom, abychom měli v sestavě dost rychlých hráčů. Ale zas tolik jich nemáme. (úsměv) Budeme se muset rychle přesouvat, chodit nahoru po zisku míče.“

Jaká tedy bude strategie?

„Naše zbraně si nechám do zápasu…Nesmíme furt hrát bez balonu. Aby naopak neuběhali oni nás tím, že nám nepůjčí míč. Musíme po zisku překonat jejich presinkovou vlnu a hned ho neztratit. Musíme mít i mezihru. Jinak nám budou síly rychle ubývat. Výkon, který jsme podali v Brně, by v poháru nestačil. Hlavně, co se týká obranné fáze. Ale jsem rád, že už máme ostrý zápas za sebou a nejdeme do toho nerozehraní jenom po přípravných duelech.“

Do Turecka s vámi přijela manželka a šestiletý syn Filip. Přáli si to?

„Syn už je ve věku, kdy hraje fotbal a jezdí do Hradiště na zápasy. Baví ho to a nechtěl jsem ho ochudit o takový zážitek. Oba chtěli jet a jsem rád, že jim to bylo umožněno. Zaslouží si to.“

Proč jste nevzali i malou dceru Elišku?

„Ta přijede na fotbal a první, co řekne je: ham. (úsměv) Na domácí utkání přijede, ale teď jsme ji museli nechat hlídat.“