Slavii čeká odveta v aténském pekle. Na prastarém chrámu, který chřadne

PŘÍMO Z ATÉN | Stovky a tisíce let odtud do širé Evropy proudí vzdělání, inspirace a moudrost. Atény mají ovšem kromě nádherné a bohaté starověké historie i druhou tvář – tu fotbalovou, bombasticky syrovou. Kolem stadionu Panathinaikosu to vypadá skoro jako ve válečné zóně, prastarý stánek chřadne. Tady bude Slavia bojovat o play off Konferenční ligy, z prvního zápasu má náskok dva góly, ale nemá vyloučeného stopera Eduarda Santose. Za něj asi Taras Kačaraba.

Díváte se průčelím stadionu Apostolose Nikolaidise a divíte se, že ta betonová schránka ještě stojí. Z venkovních opadaných stěn vynikají grafiti a další malůvky místních fanoušků, ale třeba i těch, kteří sem kdysi dorazili z australského Melbourne. Tady je doma Panathinaikos, řecký obr, jehož dávná sláva jde ruku v ruce s tím, jak má doma „uklizeno“.

Zdejší vám nejsou schopní přesně říct, kdy bude stát nový chrám, jenž už je navržen a naplánován, jen že celá snaha je někde ve fázi posledního oficiálního papírování. Mezitím už došlo i přeložení původního místa stavby, to nové je prý někde sedm až osm kilometrů od současného stadionu.

Přitom uvnitř – u hřiště a na tribunách – na rozbouraný výzor a okolní symbolicky podobné uličky zapomenete. Víte, že jste uprostřed nefalšovaného fotbalového kotle. Sice se sem nenamačká víc než šestnáct lidí, ale to prý vůbec nevadí.

Bude to peklo.

A bude to bitva o play off Konferenční ligy.

„Když víme, že jdeme do takové atmosféry, příprava na zápas bývá o hodně detailnější, kdybychom se během utkání neslyšeli. Důležití jsou pro nás hráči blíž střídačce, abychom přes ně předávali pokyny dál, taky tu jsou za tu dobu hráči, kterým stačí jednoduché gesto rukou, a oni už vědí, co mají dělat,“ popisuje kouč Jindřich Trpišovský, jak se vyrovnat s řevem z ochozů.

Jenže taky ví, že oproti minulému utkání, které Slavia zvládla 2:0, bude muset nuceně sáhnout do obrany kvůli červené kartě Eduarda Santose. V zásadě má tři možnosti z aktuálního kádru pro evropské poháry:

Tarase Kačarabu. Volba číslo jedna, přirozený stoper a nemusel by tím bourat funkční středovou osu, k níž se dostaneme…

Tomáš Holeš. I on se rozhodně nabízí, zkušeností má koneckonců s takovými záskoky dost. Jenže vzhledem ke zranění Lukáše Provoda, nejistému startu Petra Ševčíka a omezené soupisce je variant do středu zálohy relativně málo. A mohlo by to právě uškodit srdci mužstva.

Což platí i pro případnou třetí volbu, Christa Tiéhiho.

„Lze se na to dívat i takhle, první zápas jsme zvládli do defenzivy dobře, fungovalo nám to. Ale soupeř bude chtít něco změnit, bude jiná startovací čára pro oba týmy na začátku zápasu. Rozhodnout může právě i stav Petra Ševčíka, od toho se to může odvíjet,“ připouští Trpišovský.

Potichu si pak chystá jedno eso – Yiru Sora. I přes lehké zranění ho realizační tým prozíravě nevyřadil minulý týden ze soupisky, a teď může být připraven na odvetu.

„V úterý s námi absolvoval první lehčí trénink, ve středu šel i do týmového. Příslib je, že by mohl být k dispozici na část zápasu, ale je to taky otázka jeho prahu bolesti, protože doléčený ještě není,“ nechává Trpišovský tenhle tah otevřený.

Nicméně s jeho pohárovou produktivitou – sedm zápasů, osm gólů – a tím, jak by zdrhal dorážejícímu soupeři, který potřebuje dohánět manko, se Sor vyloženě hodí

Postup je nicméně i tak blízko.

Vstříc peklu.

