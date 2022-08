No a je to v pr….! Mladý slávista Jurásek (18) se u mikrofonu neudržel

Z Jablonce si sice odvezli tři body, ale museli si je zasloužit, opravdu zasloužit. Stíhací jízda domácích v deseti ale nakonec nevyšla, a hráči Slavie nakonec vyhráli po divoké přestřelce 2:3. Zaujal hlavně mladíček Matěj Jurásek (18). Ten si v pozápasovém rozhovoru pustil pusu na špacír.

Dost možná v tom hrála roli tréma, možná vztek z nabídnutí šance Jablonci k vyrovnání, možná od každého trochu. Slávistický talent Matěj Jurásek se během duelu dostal i do šance, byť neskóroval.

Po zápase si ho na rozhovor vyhlédla reportérka O2 TV Sport k zhodnocení zápasu. Občas musí člověk ze sportovce odpovědi tahat, ovšem ne v případě Juráska, který se nebál být kritický, možná až moc.

Průchod emocí

„My jsme se tím vyloučením až moc uspokojili. Trošku jsme přestali hrát, neproměňovali jsme šance. Soupeř dal pak gól, a myslím, že to nás….no a je to v p*deli,“ odpověděl Jurásek na dotaz reportérky ohledně oslabení Jablonce, který hrál od šesté minuty v deseti. Na hřišti to nadějnému útočníkovi jde, jen ten slovník před kamerou příště vypilovat.