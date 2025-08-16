Andersen řešil osobní věci, nyní tlačí na Kairinena. Co se na něm Priskemu líbí?
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Dorazil v zimě, v životopise zapsané naleštěné angažmá v italské lize. Na soustředění v Marbelle začal slušně, ale pak se vytratil. Magnus Kofod Andersen, další člen dánské kumpanie ve fotbalové Spartě, zapadl. Prosazovat se začíná až v nové sezoně pod šéfovským dohledem Briana Priskeho. Dokonce může tlačit na modlu posledních sezon. V odvetě 3. předkola Konferenční ligy, kterou Pražané zvládli proti Araratu-Armenia (2:1) a zahrají si play off proti lotyšské Rize, odkopal valnou část minut. První poločas velmi slušně.
Větrný zápas nedokončil, musel být vystřídán. Na první pohled se zdálo, že si Magnus Kofod Andersen ukazuje na bolavé koleno, ale nakonec šel v Jerevanu z placu kvůli křeči ve stehenním svalu. „V poslední době odehrál dost minut,“ vysvětlil kouč Brian Priske.
Je to tak, v novém ročníku naskočil do pěti utkání z osmi. Na jaře přitom zapsal pouze jedenáct startů z dvaadvaceti možných. Paběrkoval, byl nevýrazný, rozhodně se od něj čekalo víc.
„Ano, bylo to pro mě těžkých šest měsíců,“ přiznal drobný záložník. „Přizpůsoboval jsem se, řešil osobní věci,“ hlásil. „Teď jsme dostali čerstvou energii. Brian dal jasně najevo, jaký je plán a naše cíle a jak toho dosáhneme. Nový elán, který se objevil po roce, na který jsme nebyli hrdí, nám pomáhá,“ vykládal.
K současnosti se však musel propracovat. Adaptace je při každé změně angažmá složitá, to je pochopitelné. Proto i sportovní vedení Sparty, zejména Tomáš Rosický, dává posilám jakési půlroční hájení. Až po takovém čase začne posilu naplno hodnotit, vyžadovat bezpodmínečnou kvalitu.
Andersen navíc řešil opravdu vážné rodinné trable, což mu rozhodně nepřidalo. Nyní se však zdá, že je zpátky na úrovni, odkud ho chce Sparta pozvednout ještě více. V hierarchii středních záložníků se posunul na třetí místo, aktuálně jsou před ním Patrik Vydra s Kaanem Kairinenem. Rozhodně tlačí na trvalý průnik do základní sestavy.
„Je to chytrý záložník, opravdu dobrý v první fázi rozehrávky, umí najít pozice. Má velmi dobrý první dotyk, přihrávky dopředu,“ popsal šestadvacetiletého střeďáka trenér Priske.
Data vyzdvihují progresivní přihrávky
Jeho slova potvrzuje také analytická společnost Opta, která vypracovala rozbor Andersenovy hry. Jen malá odbočka, Sparta používá jméno Andersen, má ho napsané i na dresu. I když by neměl problém ani s druhou variantou Kofod.
Ale zpět k jeho hře. „Sparta ho v lednu přivedla jako hráče, který bude kombinovat, aniž by ztrácel míče. Nutno říct, že tuto úlohu plní,“ poukazuje Opta. V přesnosti přihrávek je třetí v týmu, dostane se na hodnotu 87,2 procenta. Před ním jsou pouze Adam Ševínský a kolega ze zálohy Kairinen.
Na jeho místě, při Finově absenci, ostatně nyní Dán nastupuje. „Ano, je to varianta za Kaana,“ přitakal Priske.
Proto se nabízí jejich srovnání. Oba si přenáší přesnost také na soupeřovu polovinu, tam je na tom pořád o něco lépe Kairinen (81,5 % vs. 86 %). Andersen však vyniká v jednom zásadním ohledu. Je takzvaně progresivnější, a to poměrně výrazně. Značí to, že jeho přihrávky mají ve více případech směr vpřed, jak už konečně naznačil Priske. Číselně vyjádřeno je to 33 % vs. 24,1 %.
„Tady leží asi ideální charakteristika Andersena – je něco mezi Kairinenem a Qazimem Lacim, který nedávno odešel do Turecka. „Nehraje tak hluboko a úsporně jako Kairinen, ale ani tak vysoko s tlakem na tvorbu šancí jako Laci. Sparta je dominantní tým a hráči mají obecně vysoké proporce přihrávek na útočné polovině,“ píše Opta. „Otázka je, kam Andersena zařadit a jak se vyprofiluje. Sparta od něj bude nejspíše vyžadovat finální a předfinální fázi, jelikož další prototyp Kairinena nepotřebuje,“ tvrdí analytici.
I sám Andersen o sobě tvrdil, že je univerzální, zvládne pozice šest, osm i deset. Kam ho Priske definitivně umístí?