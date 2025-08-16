Předplatné

ONLINE: Druhá liga pokračuje. Dynamo vede na Žižkově, pálil Nigerijec

Fotbalisté českobudějovického Dynama se radují z branky
Fotbalisté českobudějovického Dynama se radují z brankyZdroj: FB / SK Dynamo České Budějovice
Chance Národní Liga
Šesté kolo Chance Národní Ligy otevírá duel Českých Budějovic na Žižkově. Domácí si budou chtít spravit náladu po vyřazení z MOL Cupu, hostující Dynamu se pro změnu potřebuje odlepit od druholigového dna. Čtyřzápasový program dne uzavře mimo jiné souboj Zbrojovky s Prostějovem. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE 2. poločas
LIVE
LIVE
LIVE
#TýmZVRPSkóreB
1Brno541016:513
2Ústí540113:612
3Opava53209:411
4Baník B431011:410
5Žižkov53119:610
6Slavia B530211:69
7Táborsko53029:69
8Jihlava52127:67
9Sparta B52032:76
10Vlašim51137:84
11Prostějov51135:64
12Chrudim41127:94
13Artis41124:114
14Příbram51045:133
15Č. Budějovice50233:132
16Kroměříž40043:110
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
