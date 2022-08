Cibulková ukázala vtipnou konverzaci s manželem: Nákupní horečka!

Tak tohle by čekal málokdo. V rodině, kde je známá svým nadšením pro nakupování především Dominika Cibulková (33), utrácí očividně i mužská složka. Manžel Michal Navara (37) se utrhl ze řetězu a nakoupil pořádnou výbavu na uklízení. Slovenská tenistka se pochlubila svým fanouškům fotkami vtipné konverzace.

Smršť zpráv, kterou své milované oznámil obsáhlý nákup, ukázal, že když jde o vybavení, tak dokáže i muž ztratit hlavu. Dominika se nad vyznáním svého manžela řádně pobavila a neváhala se podělit i s ostatními. „Lásko? Tak takto. Dneska jsem pochopil, jakou emoci máš, když nakupuješ. Já jsem se trochu utrhl,“ začal Navara svou zpověď.

„Beru si Jakuba na tři dny na chalupu. Ten se z toho zblázní. Extrémní euforie. Chtěl jsem koupit jen »vapku« a vysavač, ale pán mi vysvětlil, že mi ještě hodně věcí chybí,“ hodil vinu na šikovného prodavače. „Konečně jsi to pochopil? Jen mě tu euforii vždy trochu pokazí tvoje ne úplně nadšená nálada, kterou nebudu napodobovat a mám radost s tebou. Tak si to zapamatuj. Díky,“ zahrála to Dominika zkušeně, aby si obhájila své milované obchůzky luxusních obchodů.

„Počkej, ale tvoje nákupy neporovnávejme s tímto. Toto jsou potřebné věci,“ okamžitě odpověděl nadšený manžel a připojil fotku obrovského nákupu šikovných pomocníků do domácnosti. Jednorázová nákupní horečka ani zdaleka nevyváží všechno, co si pořídí Dominika, ale Navara už aspoň tuší, jak se jeho milovaná žena v daném okamžiku cítí.