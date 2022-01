Rozkošná modelka sparťana Sáčka prodává luxusní kabelky: Sleva 181 tisíc!

Dámy, zkuste si dnes vyrazit na nákup nebo jen tak na špacír s taškou na kolečkách značky Iveta nebo se síťovkou. Nejede to! A u lásky záložníka Sparty Michala Sáčka (25) už teprve ne! Okouzlující blondýnka Nika Margetinová (31) je totiž modelka. No a k tomu potřebuje odpovídající příruční zavazadlo.

Takže nic z asijské tržnice, kde je sice na brašnách mrak písmen LV, ale s Louisem Vuittonem nemají společnou ani nit. Rodačka z Trenčína Nika zkrátka musí občas zaskočit do nějakého toho krámku v pražské Pařížské ulici a zakoupit nějaký ten luxusní kousek. Takový, s nímž se krásná mladá žena dostane až na stránky celosvětově proslulého dámského časopisu OK! Magazine. Jako Nika!

Čili, Gucci, Dior, Saint Laurent, Louis Viutton. Samé špičkové zboží, jenže i to se onosí. Taky je nemůžete tahat po recepcích a do světa modelingu donekonečna. No, a proto je Sáčkova kráska Nika nabízí na Instagramu. S výzvou v rodném jazyce: „Na predaj! Pouze originály, 3 – 4x použité,“ a pochopitelně se slevou. Za těch osm kusů mohla dát v butiku sakumprásk cirka 410 000 a nabízí je za necelých 229 000.

Na všechny nabízené kousky se můžete podívat v naší galerii!