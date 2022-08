Pastrňák, Voráček a spol. se při letní »dřině« hecují: Kolik dáme piv?!

Ať tenhle článek raději nečte biatlonista Krčmář, který kritizoval popíjení alkoholu mezi profesionálními sportovci. Hokejisté v létě totiž zvedají činky a po exhibičních duelech taky půllitry!

»Šichta« začala Davidu Pastrňákovi (26), Jakubu Voráčkovi (33) a dalším aktivním či vysloužilým borcům z NHL už minulý pátek ve Žďáru nad Sázavou. Následovaly sobotní oslavy 20. výročí letňanského klubu a dnes se »Pasta« a spol. představí v Edenu na rozlučce slávistických ikon Jaroslava Bednáře (45) a Marka Tomici (41). „Já jsem přijel autem. Cíleně!“ ušklíbl se na Vysočině mistr světa z roku 2010 »Voras« na reportéra Blesku.

Dvě na usnutí

Pak zavzpomínal na současného kladenského trenéra Otakara Vejvodu (50), který na zlatém šampionátu ve Vídni 1996 hlásil: „Dám si dvě tři piva, abych hezky usnul.“

Majitel pěti titulů z MS David Výborný (47), jenž se na led vrátil po delší pauze a hokej pořád válí mistrně, s úsměvem řekl: „Po první exhibici jsem si musel dát jen jedno pivo, jinak bych to nezvládl.“ No jo, to pak – zvlášť v tomhle věku – těžknou brusle… Před hvězdně obsazenou akcí na Slavii, která uzavře náročný týden, je tak nabíledni jednoduchá otázka – kolik zvládnete piv, hoši?!

Legendární Bednář před rozlučkou, trapná očista

K »zrzavému« nápoji má podle vlastních slov kladný vztah i někdejší vynikající útočník Jaroslav Bednář. „Ale teď zkouším nějakou trapnou očistu,“ prozradil »Bedýnka« v pořadu s názvem Puk Pak Pivo. Slávistický odchovanec, který hrával i za Spartu, chtěl díky abstinenci na rozlučkový mač na vršovickém zimáku zhubnout. Vážil přes metrák a jeho cíl byl 95 kg… „Moc to nejde, tak dneska už budu pít,“ slíbil Bednář.