Show Voráčka a spol. i milion pro dobrou věc. A Koller dal penaltu!

Lidé vestoje skandovali: Hoši, děkujeme. Jakub Voráček objížděl kolem stadionu, tleskal, uznale kýval hlavou a fanouškům zdviženým palcem gestikuloval „Skvělá práce!“ Martin Nečas si pak vzal slovo a také děkoval: „Byla úžasná atmosféra, díky, moc jsme si to užili.“ Opravdu. Žďár nad Sázavou viděl báječnou charitativní exhibici, v níž se vedle hokejových es představili i fotbalisté, show vrcholila poté, co proměnil Jan Koller penaltu... Navíc se pomohlo dobré věci.

Pro město, které hraje v hokeji druhou ligou, to byl svátek. Bez přehánění. „Voras, klobouk dolů,“ vystihl to trefně Martin Nečas starší, otec útočníka Carolina Hurricanes.

Právě on spolu s Jakubem Voráčkem tuhle akci nachystal. S hlavním podtextem – pomoct dobré věci. Výtěžek šel nejenom na podporu nadace, kterou dlouholetý kapitán reprezentace založil spolu se svojí sestrou na pomoc lidem postiženým roztroušenou sklerózou.

Právě Voráček, hvězda zámořského Columbusu, byl hlavním hybatelem myšlenky a mužem, který sehnal všechny hvězdy, které bavily Žďár. Jen namátkou: David Pastrňák, Jakub Vrána, Pavel Francouz, Filip Hronek, Patrik Eliáš, David Výborný, Robert Reichel, Jaroslav Bednář Tomáš Hertl... Ale nechyběli ani slavní fotbalisté Jan Koller, Patrik Berger nebo Tomáš Ujfaluši.

„Je to pro mě velká věc, že si můžu zahrát s tak úžasnými hráči. Podobný tým nemá ani nároďák, takže je super, že dorazilo tolik lidí. Opravdu to byl zážitek,“ vykládal Berger, někdejší fotbalový šikula, který teď ukázal svůj hokejový um.

Stejně jako Jan Koller. Těch šancí, kolik nedal!. „Určitě je blíž gólu než Voras,“ žertoval o jedné z pauz hvězdný útočník David Pastrňák.

Habán na bruslích, který nešel přehlédnout, nakonec na závěr proměnil penaltu. Dostalo se mu ovací totálně zaplněného zimáku, který má oficiální kapacitu 2300 lidí. Ale dovnitř se jich jistě narvalo víc... I místní měli jasno: Tolik lidí tady nikdy nebylo!

„Jsme opravdu moc rádi, že se to povedlo. Celé město tím žilo,“ říkal Nečas starší, jenž byl hlavním organizátorem povedené akce. Jeho syn ho tím totiž pověřil. „To je u nás taková klasika,“ smál se hokejový nadšenec, jenž si prožil hektické poslední dny a týdny.

Ale stálo to za to. Vedle hokeje byl bohatý doprovodný program, včetně autogramiády nebo koncertu. Ten se protáhl do večerních hodin. I na něm Voráček a spol. fanouškům poděkovali.



Pastrňák se na pódiu ukázal jako showman. Zavtipkoval o tom, že si příště Martin Nečas pozve už tým, který vyhraje... „Dostali jste na pr...!" smál se.

Podívejte se, jak hvězdy přicházely na vyhlášení Zlaté hokejky Video se připravuje ...

„Mám opravdu velkou radost. Jsem moc ráda, že se lidi bavili a navíc se pomohlo dobré věci,“ reagovala Petra Klausová, sestra Jakuba Voráčka. Bezprostředně po utkání pořadatelé oznámili, že na podporu nadace se vybere minimálně 875 tisíc korun! A na konto neziskové organizace Popálky, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu, zatím poputuje 190 tisíc korun. Další vybrané prostředky se věnují na podporu žďárského mládežnického hokeje. Podle dohody má být finanční obnos rozdělený rovnoměrně.

„Je úžasné, že se takhle pomáhá,“ uvedl Pastrňák, vedle Voráčka s Nečasem hlavní hvězda hokejové show. Na ledě začínal zvolna, ale potom ukázal svůj um. Při nájezdu ho nadšené fanynky z první řady povzbuzovaly: „Dejve, pojď!“

Šel. A dal gól. Takhle šikovné ruce hned tak někdo nemá...

„Hlavní bylo se nezranit, ale určitě jsem chtěl lidem něco ukázat,“ povídal Pastrňák, hvězda Bostonu. Ve čtvrtek skončil druhý v hodnocení Zlaté hokejky, po pěti letech předal vládu Ondřejovi Palátovi. Ale na ledě byl opět králem on.

Nadšeně se však tleskalo i všem ostatním. „Dlouho mi trvalo, než jsem Kubu přemluvila, aby v rámci charity uspořádal i hokejový zápas. Několik let se mu nechtělo, protože říkal, že ho hrát v létě nechce,“ přiznala Voráčkova sestra. Ale povedlo se jí to. Když si brácha s velkým srdcem, který se charitě věnoval i v zámoří, vzal tenhle úkol za svůj, vrhnul se do práce.

Obvolával kamarády, na spolupráci se domluvil s Martinem Nečasem. Rozpohyboval mašinérii přípravných úkolů. Ale výsledek stál za to.

„Obdivuju ho za to, jak pomáhá. Jde příkladem všem mladým hráčům,“ reaguje gólman Pavel Francouz, čerstvý vítěz Stanley Cupu, který chytal za Nečasův tým.

A výsledek? Ten šel stranou. Každopádně tempo šlo postupně nahoru, k vidění byly povedené akce. Vedle mladých hokejových vlčáků se srdnatě držely i někdejší legendy jako David Výborný nebo Robert Reichel.

Žďář se bavil. Voráček s Nečasem zaslouží potlesk. A nejenom oni.

Hvězdy 2022

TÝM MARTINA NEČASE: Pavel Francouz, Milan Řehoř, Tomáš Rolinek – Martin Nečas, Tomáš Hertl, Filip Chytil, Filip Zadina, Tomáš Kaut, Martin Kaut, Dominik Kubalík, Radim Zohorna, Jakub Zbořil, Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Tomáš Havránek, Martin Lojek, Martin Pleva, Filip Král, Ondřej Kaše, Jakub Vrána. Trenéři: Libor Zábranský, Martin Sobotka.

TÝM JAKUBA VORÁČKA: Petr Mrázek, Karel Vejmelka – Jakub Voráček, David Pastrňák, Jiří Tlustý, Petr Tatíček, Filip Hronek, Lukáš Krajíček, Jaroslav Nedvěd, Jan Hlaváč, Patrik Eliáš, Jaroslav Bednář, Radek Smoleňák, David Výborný, Jiří Hunkes, Jan Rutta, Zbyněk Irgl, Robert Reichel, Jan Koller, Tomáš Ujfaluši, Martin Růžička. Trenéři: Václav Varaďa, Marek Zadina.