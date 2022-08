Bedýnka, pojď sem… Bednář o srandě či křížovkách s Jágrem v Omsku

Kdyby měl vylíčit, co všechno s kladenským velikánem zažil, potřeboval by minimálně hodinu. Jaroslav Bednář jako host pořadu O2 TV Sport Česká ulička zavzpomínal na společně angažmá s Jaromírem Jágrem. Před téměř osmnácti lety oblékali dres Avangardu Omsk. A jak bývalý vynikající útočník prozradil, při takřka neustálém pobývání s legendou českého hokeje v Rusku se nepřestal smát.

Úsměv ve tváři Jaroslava Bednáře se objevil už ve chvíli, kdy při kladení otázky zaslechl jméno svého někdejšího slavného parťáka. Byť se Jaromír Jágr připojil k Omsku až později v průběhu rozjeté výlukové sezony 2004-05, jelikož ročník zahájil v Kladně, stihl s českým spoluhráčem zažít řadu nezapomenutelných zážitků. Podle nynějšího sportovního manažera Slavie už jenom nástup olympijského šampiona z Nagana do klubu ze Sibiře stál za to.

„Hráli jsme venkovní zápas a Jarda přijel: ´Bedýnka, pojď sem. Hele, pojedu do rohu. Stoupni si, hledej si prostor, ale hlavně ke mně nechoď.´ Takže jsem ho poslechl, že jo, to je ikona. Jarda si vlezl do rohu a najednou měl dva fešáky na zádech, co mu tam opravdu skákali. Po deseti sekundách, co je vozil z rohu za bránu a zpátky, tak na mě začal řvát: ´Kde seš? Přijeď mi pomoct. Na střídačce jsme se potom smáli a on zadejchanej nemohl popadnout dech, a pak myslím, že gólem rozhodl zápas,“ chechtal se Bednář.

V týmu tehdejšího úřadujícího ruského mistra trávil s Jágrem v podstatě všechen čas. Pokoje měli vedle sebe. Mistr extraligy z roku 2008 se slavným spoluhráčem rád soutěžil. Hráli formule, nebo během letů do Moskvy na zápasy luštili křížovky.

České duo se společně rozhodně nenudilo. Po trénincích chodili Bednář s Jágrem ještě do tělocvičny na další sportovní vyžití. „V tělocvičně jsme kopali na bránu, nebo jsme házeli na koš. Musím říct, že Jarda je velice šikovný basketbalista,“ uznal pětačtyřicetiletý rodák z Prahy. S fotbalem měl údajně větší problémy. „No fotbal mu moc nejde, ani tenis. Na tenis s ním moc nechoď, ale basketbal s ním taky nehraj. Co hodí na koš, tam spadne,“ řekl někdejší reprezentant moderátoru Michalu Hrdličkovi.

Bednář prozradil, že v Omsku nezažil žádné Jágrovy „speciální manýry“. Na pověstné noční tréninky nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL si nepamatuje, neboť údajně v noci vždycky spal. Jágr neměl při ruském angažmá ani možnost obstarat si osobního řidiče. „Nejbližší město bylo 800 kilometrů. Tam by asi těžko jezdil s osobním řidičem. To by musel vyjet dva dny dopředu. Byl úplně v pohodě,“ dodal s úsměvem stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2006.

Celý rozhovor s Jaroslavem Bednářem sledujte dnes od 21:30 na O2 TV Sport.