Tvrdík se pustil do plzeňské Viktorky: Tohle by se v Edenu nestalo!

Den blbec. Přesně tak si musel připadat slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v neděli večer. Jeho milovaná Slavia totiž absolutně nezvládla ligový šlágr v Plzni a odjela s výpraskem 0:3. Aby toho nebylo málo, tak se Tvrdíkovi krajně nepozdávalo počínání plzeňských pořadatelů. A tak je neváhal konfrontovat na své oblíbené platformě, kterou je sociální síť Twitter.

A co že šéfa »sešívaných« tak popudilo? Naprosto nedůstojné a přehnané mu přišly kontroly hostujících fanoušků před stadionem. Kvůli snaze, aby nebyla pronášena na stadion pyrotechnika, byli podporovatelé pražského klubu nuceni vyzout i boty a na travnatém koberci počkat, až bude provedena kontrola.

„Tak tenhle dárek v dešti a devíti stupních fanoušci hostů nikdy v Edenu nedostanou!“ reagoval podrážděně slávistický boss. Fotografie bosých fanoušků v chladném a deštivém počasí mu totiž pořádně nadzvedla mandle. Pod jeho vyjádřením se navíc ihned rozjela živá diskuze, kde si oba tábory nic nedarovaly.

„Ale to že ty vaše opice, co si říkají fanoušci ničí sektor hostí, trhají sedačky a hází je po hasičích, kteří se snaží uhasit pyro, hází po malých dětech kelímky s pivem, vystrkují přirození - to je vše v pořádku?“ otázal se fanoušek Viktorky Oliver.

„Ti vaši miláčci, o jejichž mokré nožičky jste měl dojemnou starost, se systematicky pokoušejí podpálit stadion a toho hasiče, který se to snaží uhasit, zkoušejí hozenými předměty shodit ze žebříku,“ zněla jedna z dalších reakcí. To však okamžitě otočil jeden z dalších uživatelů. „Takže vlastně říkáte, že tenhle nesmysl je jen zbytečná buzerace, protože ničemu nezamezil.“

O nutnosti takto důkladné prohlídky se tak dá samozřejmě diskutovat, ale je zřejmé, že dokud dokážou vynalézaví fanoušci zakázanou pyrotechniku na stadion propašovat, tak se tomu pořadatelé budou snažit zabránit všemi možnými způsoby.