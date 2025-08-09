Oktagon 74 ONLINE: Buday o návratu! České masakry, Vémola uctil Krampola (†87)
Po dvou letech se špičkové MMA opět vrací na pražskou Štvanici, sobotní večer je ve znamení turnaje Oktagon 74. O ženský titul v bantamové váze bojuje Slovenka Lucia Szabová, proti ní stojí Cecilie Bolanderová z Norska. Na programu jsou mimo jiné také čtyři čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru, český bojovník Dominik Humburger čelí Marku Hulmemu z JAR. Průběh celého turnaje sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Zprávy ze dne 9. srpna 2025
Slovák Martin Buday se vrací na česko-slovenskou scénu. V titulovém zápase vyzve Willa Fleuryho o pás Oktagonu. „Markantní rozdíl mezi UFC úrovní a Willem Fleurym tam nebude,“ říká v rozhovoru krátce po oznámení atraktivního duelu. Myslí si ještě na návrat do UFC?
Radek Roušal na Štvanici oslavuje další své vítězství. I když do zápasu nevstoupil ideálně a několikrát mu na bradu prošla nebezpečná zadní, nakonec se dočkal jednoznačné otočky a úderem na spodek rozhodl o vítězství nad Adrianem Hamerskim. Polák už pak padl k zemi, kde ho Čech příkladně ukončil na ground and pound.
Ondřej Raška není zápasníkem, který by v posledním období své profesionální kariéry zrovna zářil. Pro Spicy Páju zdánlivě dobrý souboj. Jenže... Celebrita z Love Islandu nebo Survivoru extrémně podceňuje sílu zápasníka, který má za sebou řadu zkušeností a v kleci byl 19krát. Pokud by Raška prohrál, půjde o velkou ostudu nejen pro něj, ale pro celou MMA komunitu.
Spicy Pája si jako účastník Love Islandu vyslechl bučení. Říká, že mu rozumí. Po chvíli je oznámeno, že jeho soupeřem v kleci bude Ondřej Raška, muž s profesionální bilancí 10:9.
Štvanice přivítala Karlose Vémolu. Přichystal si proslov pro fanoušky: „Je zvláštní pocit, že nemůžu zápasit. Štvanice je pro mě magické místo, viděl jsem tady Attilu Végha, kdy byl v jeho rohu Will Fleury. Attila má dneska čtyřicet, chtěl bych mu popřát všechno nejlepší. Před třemi lety jsem tady zápasil a získal první titul šampiona polotěžké váhy. Doprovázel mě kamarád, který se fotil s pásem, legenda, která bohužel už není s námi. Jeho jméno je Jiří Krampol. Chtěl bych vás poprosit o závěrečný potlesk pro něj. Děkuji vám za něj. Jsem tu ale proto, abych oznámil projekt, který jsme s Oktagonem dali dohromady: Celebrity Series. Představí se v něm lidi, které byste třeba nečekali. Bude to tvrdá realita, dohlédnu na to, aby tvrdě dřeli a předvedli co nejlepší výkon. Prvním účastníkem je Spicy Pája.“
Během večera přineseme rozhovory se staronovými akvizicemi Oktagonu Davidem Dvořákem a Martinem Budayem.
Dalším vítězem na Štvanici se stává polský bojovník Kamil Oniszczuk, který porazil zasloužilého veterána Davida Zawadu. Polák je tak náhradníkem v pyramidě Tipsport Gamechanger.
Večer Štvanice plný důležitých novinek. David Dvořák se vrací do Oktagonu. Představí se už v září! Stejně jako Martin Buday v organizaci zápasil před svým přesunem mezi absolutní elitu do UFC. Teď měl od MMA poměrně dlouhou pauzu.
Tak to byl masakr! Český zápasník Daniel Ligocki předvedl nádhernou pasáž u pletiva. Koleno do hlavy německého soupeře a pak tvrdé ukončení na TKO na zemi. V přenosu musel smeknout klobouk i Karlos Vémola.
Nejkvalitnější zápas v historii Oktagonu? Martin Buday se po konci v UFC upsal československé organizaci a hned potvrdil titulovy souboj s Willem Fleurym.
„Přišel jsem si sebrat pás, který mi patří.“ Oktagon právě oznámil příchod Martina Budaye, kterého nedávno propustila elitní organizace UFC.
Čech Khol předvedl neskutečný obrat! Po rozpačitém prvním kole ve druhém sešlápnul plyn, zasypal Itala Federica údery, stejně pokračoval i ve třetím. Právě v závěrečném kole si vynutil škrcení a slaví výhru.
Český zápasník Vojtěch Khol měl sice příznivý závěr kola, ale po většinu první pětiminutovky dominoval Ital Raphael Federico. Hodně se projevuje výšková a váhová výhoda pro italského bijce.
Nastupující debutant Vojtěch Khol se může těšit z naprosto elitního rohu, který tvoří Patrik Kincl, David Dvořák a Lukáš Chotěnovský - tým plný vysokého zápasnického IQ.
Na favoritce z Anglie Niamh Kinehanové se hned na startu projevila nezkušenost v MMA. Skórovala thajský podmet, ale hned poté skončila sama na zádech. Nicméně po všechna tři kola dokázala českou zápasnici Michaelu Hlaváčikovou odkontrolovat a zaslouženě vyhrává na body.
