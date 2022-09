„Santos Claus“ dal Plzni dárek. Bez viny ale není ani Trpišovský

Vedení klubu si gratulovalo, fanoušci sdíleli nadšení z elegána s brazilským pasem. Nehledě na to, že už na jaře v Plzni vykazoval občasné tendence k podceňování situací a sklony k přílišné bohorovnosti. Přitom ve Slavii jsou na stopery kladeny nejvyšší nároky ve všech aspektech hry. Prostor na podobné chování je nežádoucí, nepřípustný. Santos se však rozhoduje pořád stejně. Nemění se. To je na celém příběhu nejsmutnější.

Bíločervení na jeho lapsusy od začátku sezony doplácejí. Někdy méně, někdy fatálně jako v Plzni. Z Eduarda Santose je v prvních měsících slávistického angažmá „Santos Claus“. Ježíšek nosící dárky soupeřům.

Plzeň - Slavia: Direkt v úvodu! Santos fauloval Mosqueru, penalta a červená Video se připravuje ...

Jenže chutný prezent dorazil do Plzně i od trenérského štábu Slavie. Zařadit do sestavy v zásadní partii podzimu Santose a úplně vynechat spolehlivějšího a zdravého Ousoua moc smysl nedávalo… Trenér Trpišovský to po porážce vysvětloval následovně. „Šlo o výšku. Každá standardka Plzně znamená velké ohrožení. V sestavě mají čtyři pět výborných hlavičkářů. Santos je vzduchu strašně silný. Předpokládali jsme, že spoustu míčů půjde pod naším důsledným napadáním na Chorého. Oba se navíc znají. I na to jsme spoléhali.“

Spletl se v úsudku a Plzeň toho dokonale využila. Taktiku výhradně zaměřila na tlak na stoperskou dvojici, a to především Santose, jehož měla načteného z jarního působení ve Štruncových sadech, kdy zde hostoval z Karviné. Bílek, vědom si Brazilcových limitů, připravil mužstvo takticky dokonale.

Lépe než Trpišovský.