SESTŘIHY: Liberec - Dukla 2:0, pálili Juliš a Gabriel. Zlín přestřílel Boleslav
O slovo se hlásí čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. Liberec v něm doma porazil pražskou Duklu 2:0, Zlín v přestřelce zvítězil 3:2 nad Mladou Boleslaví. Plzeň v závěru utkání proti Slovácku přišla o výhru a jen remizovala 1:1. Sobotní program zakončil souboj Slavie proti Teplicím, který skončil vítězstvím domácích 3:0. V neděli jde do akce Baník s Karvinou a Sparta přivítá Olomouc. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Dukla znovu bez výhry
Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.
Zlín zvládl přestřelku
Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a už má deset získaných bodů. „Ševci“ vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.
Další ztráta Plzně
Plzeň doma velmi nečekaně jen remizovala se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratila body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.
Za Slavii skóroval i Bořil
Slavia porazila Teplice 3:0. Pražané měli v průběhu zápasu převahu, kterou krátce po půlhodině hry po chybě v rozehrávce zúročil Lukáš Provod. Pár minut po pauze Christos Zafeiris prostřelil brankáře hostí Matouše Trmala, vzápětí se trefil i kapitán červenobílých Jan Bořil. Tepličtí navíc od 66. minuty dohrávali v desíti poté, co Dalibor Večerka zezadu sestřelil Provoda.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu