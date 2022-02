Vaněk s Limberským: Zbrojovka mě znechutila, nechci hrát profesionálně

Ruce a nohy mrzly pod náporem studeného větru, málokomu by se chtělo běhat na umělé trávě a kopat do míče. Limberský i Vaněk zápas poctivě odmakali, pro defenzivního záložníka šlo v sobotu o premiéru v Domažlicích. Vaněk poslední půlrok nehrál kvůli zranění a neshodám ve Zbrojovce Brno, teď přijal třetiligové angažmá. Narovinu řekl, že z prostředí v profesionálním českém fotbale je otrávený a až pobídka zkušenějšího kamaráda Limberského ho nalomila, aby nazul kopačky a zkusil amatérskou ČFL.

Je přestup do Domažlic hotový?

„Už jsme s panem majitelem (prezidentem Jaroslavem Ticháčkem) prakticky na všem domluvení, ještě si máme spolu sednout. Ale už jsme si nastínili, jak by měla naše spolupráce vypadat. Jsem za to rád, už jsem nechtěl hrát profesionální fotbal po tom, co se stalo v Brně. (Vaněk ve Zbrojovce skončil v létě, mluví se o neshodách s majitelem Václavem Bartoňkem).“

Můžete být konkrétnější?

„Zranil jsem se, pak tam byly nějaké neshody, to všichni víme. Trošku mě to odradilo, abych se dál pohyboval v tomhle prostředí. Ale když jsem mluvil s Limbou (Davidem Limberským) a říkal mi o možnosti hrát v Domažlicích, tak se mi to docela líbilo.“

Přesvědčil vás právě váš kamarád, s nímž jste nastupoval v Plzni?

„Samozřejmě, také s Vajglíkem (trenérem Domažlic) jsme kamarádi. Kluci, parta, to je tady super, zrovna máme soustředění. Jsem rád, že jsem se takhle rozhodl a věřím, že to bude dobré.“

Řešil jste nabídky z vyšších soutěží?

„Ne, ne, nikdo mi nevolal. Ale ani bych nechtěl. Rozhodl jsem se, že už toho bylo dost a chtěl bych hrát fotbal takhle pro radost.“

Zdravotně jste na tom jak?

„Poslední půlrok v Brně jsem nehrál pouze kvůli zranění, jak už jsem naznačoval, bylo tam víc věcí. Koleno úplně dobré nemám, to vím. V Rusku jsme hráli domácí zápasy na umělce, na ní jsme i trénovali, to nikdy moc nepomůže. Ale to se ve sportu může stát. Jsem rád, že teď jsem v Domažlicích. Fotbal se má hrát pro radost, ne proto, abych se trápil, jako poslední rok a půl.“

Jednání Zbrojovky vám velký fotbal definitivně znechutilo?

„Absolutně. Ale teď o tom nechci víc mluvit.“

Dobře. Jak zvládáte soustředění a tréninkové dávky v Domažlicích?

„Musím říct, že tady nevidím moc velký rozdíl mezi tréninky ve třetí a v první lize, je to na úrovni. Myslel jsem, že to tady bude větší pohodička, ale trenér nám dává pěkný záhul.“

Jsou tady vidět ambice na postup do druhé ligy?

„Tohle teď tolik neřeším. Ale bavím se s panem Ticháčkem (majitelem), on je ambiciózní, stejně jako všichni v klubu. Kluci to po podzimu mají slušně rozjeté, jsou pátí, na první Vltavín ztrácí šest bodů. Všechno je možné, pokud by se nám podařilo dál vyhrávat, tak proč ne. Jsem ale hlavně rád, že hraju v Česku, že zápasy probíhají často okolo Prahy, kde bydlím. Takhle se mi to líbí. Nevím, co bude za půl roku, za rok. Ale teď jsem takhle spokojený a nechci to měnit.“

Jste tedy připravený na jaro ve třetí lize?

„Asi jo. Když nevznikne problém mezi panem majitelem a mnou, oba budeme spokojení, tak to takhle bude.“

Po šesti letech jste si zahrál s Davidem Limberským. Máte radost, že jste se opět potkali v jednom týmu na hřišti?

„S Limbou se mi vždycky hrálo dobře, v Plzni jsem s ním zažil nejúspěšnější léta kariéry, budu na to vždycky rád vzpomínat a rád se sem vracet.“

Dýchlo na vás na Doubravce plzeňské prostředí?

„Jeli jsme sem okolo stadionu Viktorky, takže trošku nostalgie byla. Na Plzeň vzpomínám jen v dobré, vyhrál jsem tady dva tituly, to se nepovede jen tak každému.“

Snažíte se mladým na hřišti pomáhat?

„Nevím, jestli kluky já můžu něco naučit (smích).

Ale zkušenosti z velkého fotbalu přeci jen máte.

„Jasně, že jo. To je ve všech týmech. Naše zkušenosti se musí na hřišti nějak projevit. Jsou tady mladí kluci, kteří ještě ligu nehráli, bylo by špatně, kdyby to nebylo trošku znát.“

Očima trenéra, Pavel Vaigl: Stoprocentně bude posilou „Určitě s ním na jaro počítáme. Ondra, když bude zdravý, tak nám stoprocentně pomůže a bude posilou. Přes půl roku neměl zápasovou zátěž. Připravuje se fyzicky, běhá a dělá další věci, z toho pohledu je nachystaný. Ale na hřišti je to něco jiného. Po trénincích na soustředění byl drobet utahaný, v zápase proti Doubravce to bylo trošku vidět. Fotbalovost je v něm stoprocentně, on chuť má, znám jeho i Limbu, chodil jsem se na ně v Plzni dívat. Dneska chtěli hrát na můj vkus až moc balonů dozadu. Ale až Ondra bude mít víc síly, určitě nám pomůže. Jeho rozehrávka, klid na míči, to v něm všechno je.“

