Koller poprvé bavil kino: Neskutečný film! Kdo všechno přišel

Tak konečně! Dlouho očekávaný a pandemií koronaviru posunutý snímek Jan Koller – Příběh obyčejného kluka mohli diváci ve čtvrtek poprvé zhlédnout v kině. Mohli se při tom setkat s historicky nejlepším střelcem české reprezentace i jeho někdejším spoluhráčem Vladimírem Šmicerem. Ještě než půjde očekávaný snímek 10. srpna do kin, jsou na programu exkluzivní předpremiéry s autogramiádou. Ve čtvrtek se uskutečnila první na pražském Chodově a v pátek je na řadě Plzeň.

„Super, perfektní! Film byl neskutečný,“ znělo z úst jednoho z diváků, jenž právě vyšel z kina. „Mně se film líbil moc, zavzpomínali jsme si na staré skvělé fotbalové časy,“ připojil se další.

A ještě jeden postřeh: „Film byl skvělý a každému bych ho doporučil, protože to, co Honza Koller prožil, musíte vidět.“ To říkal další z diváků, který už čekal dlouhou frontu na autogram fotbalového velikána. Tomu sekundoval Vladimír Šmicer , jenž byl dalším hostem pražské předpremiéry s autogramiádou.

„Byl jsem trochu nervózní, to přiznávám. Hlavně z toho, jaké budou ohlasy diváků. Fotbal jsem hrál hodně kvůli nim a i film je hlavně pro ně. Upřímně jsem fakt rád za ta slova, která jsem od nich slyšel. Už se těším v pátek do Plzně, kam dorazím opět na předpremiéru s autogramiádou. Jsou tam vždy skvělí fandové,“ vzkázal Koller.

V pátek se zastaví v plzeňském kině Plaza, kde se bude promítat od 18 hodin. Setkat se můžete s Kollerem i jeho slavnými hosty. Těmi budou tentokrát Tomáš Galásek a Jan Rezek .