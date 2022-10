Rozvod Bradyho a krásné Gisele: Stojí za koncem jejich manželství Ronaldo?!

Pohár trpělivosti přetekl! Quarterback Tom Brady (45) a modelka Gisele Bündchenová (42) spolu léta tvořili nádherný pár navzdory tomu, že rodák z Kalifornie v počátcích vztahu zjistil, že čeká dítě se svou bývalou partnerkou. Teď už se ale podle všeho opravdu schyluje ke konci. Deník The Sun teď přinesl dost nečekanou zprávu. Lví podíl má mít totiž na rozpadu slavného manželství i legendární Cristiano Ronaldo (37)!

Už i vrabci na střeše si stěbetají o tom, že brazilská modelka Gisele Bündchenová má života s Bradym dost a chce se nechat rozvést. Podle zdrojů z okolí páru už si prý oba najali právníky, aby ukončení manželství, které trvalo 13 let, proběhlo hladce. Kromě péče o dvě děti, které se páru během této doby narodily, ale musí vyřešit také majetek v hodnotě, ze které se točí hlava: téměř 17 miliard korun!

Brady během prvního únorového dne oznámil, že po 22 letech je čas se s fotbalem rozloučit, což jeho žena kvitovala. Vidina toho, že konečně nebude na děti sama, ji nadchla.

Sama ostatně obětovala svou kariéru, aby se mohla věnovat rodině, zatímco Brady mohl pokračovat s fotbalem. Jenže pak přišel na scénu Cristiano Ronaldo a nevědomky pořádně zamíchal kartama…

Brady slavného Portugalce navštívil na Old Traffordu a z tribuny sledoval, jak legendární CR7 nasázel do sítě soupeře hattrick. A evidentně tím vzbudil u Toma chuť pokračovat ve sportu, který miluje. O pár hodin později totiž oznámil, že svůj konec kariéry ještě na nějaký čas odkládá... „Během posledních dvou měsíců jsem si uvědomil, že moje místo je pořád na hřišti, ne v hledišti,“ pravil.

To však měla být pro vysokou blondýnku poslední kapka. V létě si zabalila kufry a utekla celou situaci vydýchat do Kostariky. Evidentně ale na dovolené její zloba úplně nevychladla. The Sun připomíná, že pár už několik měsíců žije odděleně a tento týden byla Gisele spatřena bez prstenu, který by symbolizoval, že je manželský slib se slavným fotbalistou ještě aktuální...