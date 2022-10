Strach o biatlonovou hvězdu Eckhoffovou: Po covidu bojuje o návrat

Norská biatlonistka měla loňskou sezónu jako na horské dráze a letos v březnu bojovala s nákazou koronavirem. Přesto, že Tiril Eckhoffová (32) hlásila, že je jí lépe a vyhlídky na návrat do tréninkového procesu vypadaly dost pozitivně, teď přišel velký obrat a z úst trenéra zaznívají dost zvláštní výroky...

Není tomu tak dlouho, co Tiril řekla, že se po březnovém boji s covidem cítí lépe. Teď už to ale asi není aktuální. Dvojnásobná olmypijská šampionka chybí na soustředění národního týmu. „Teď už nejde jen o sport, ale o to, aby se Tiril vedlo dobře i v běžném životě,“ vyjádřil se trenér Patrick Oberegger v rozhovoru pro norskou televizi TV2. „Sport je jen jednou z jeho částí,“ dodal.

„Chvíli byl vidět velký pokrok a pak se objevily další problémy,“ nastínil vývoj od březnové nákazy Oberegger. „Alespoň trénuje a hlídají ji blízcí,“ řekl.

Do budoucna je proto podle trenéra důležité, aby na Eckhoffovou nebyl vyvíjen časový tlak. „Musíme dobře dávkovat trénink. Ten teď také má, některé dny je to lepší, další zase o něco horší,“ vysvětlil s tím, že biatlonová hvězda má v zádech plnou podporu federace.

„Norská lyžařská federace i my v trenérském týmu Tiril podporujeme. Může a musí si vzít čas, který potřebuje. Sama rozhodne, kdy se k nám opět připojí,“ pravil kouč.