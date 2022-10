Ostravský supertalent Šín (18): Přepral rakovinu!

Už zase kope do balonu! Ostravský fotbalista Matěj Šín překonal onkologické onemocnění, kvůli němuž v červnu přerušil kariéru, a podle klubového webu začal individuálně trénovat. Cílem talentovaného osmnáctiletého záložníka je zapojit se v lednu do zimní přípravy Baníku.

„Já si nikdy nezačal myslet, že bych se zase k fotbalu neměl vrátit. Pořád jsem viděl světlo na konci tunelu. Pořád jsem někde uvnitř cítil, že to všechno bude dobré a já zase začnu hrát fotbal. Jen jsem nevěděl, kdy přesně to bude, ale strašně moc jsem se na to těšil,“ řekl Šín.

I během léčby se snažil udržovat v pohybu, což mu dodávalo optimismus. „Vždycky po absolvování jednoho cyklu chemoterapie jsem se tak lehce hýbal, abych sám pro sebe zjistil, jak na tom jsem, jestli tělo funguje a jak. A pokaždé jsem se ujistil, že to jde. To mi dodávalo víru v to, že až to všechno skončí, bude možné zase začít s tréninkem a postupně se do toho dostat,“ uvedl mládežnický reprezentant.

Má jasně stanovený tréninkový plán. „Lehké výběhy, do určité míry i s balonem. To všechno ale jen do určité výše tepové frekvence, kterou si hlídám,“ přiblížil Šín. „Intenzita by se měla stupňovat tak, abych byl v lednu schopen naplno se zapojit do zimní přípravy. To je můj cíl a věřím, že ho splním,“ dodal hráč s pěti zápasy v nejvyšší soutěži, kterého lékaři ujistili, že pravděpodobnost návratu rakoviny je u něj velice malá.