Rozchod Bradyho a krásné Gisele na spadnutí: Útěk a hradba mlčení

Nad vztahem Toma Bradyho (45) a jeho krásné ženy Gisele Bündchenová (41) se smráká. Po prudké hádce se měla brazilská modelka sbalit a sama odcestovat do Kostariky, přičemž legendárnímu quarterbackovi »hodila na krk« i jejich děti. Zahraniční média okamžitě přišla s pravděpodobným důvodem.

Brady před pár dny zmizel z fotbalového týmu a fanoušci tak začali hledat indície k tomu, co se děje. Pravdou je, že milovaný americký fotbal musel stranou. Po hádce s manželkou Gisele měl totiž dost starostí o rodinu.

Topmodelka si zabalila věci a ze sídla v Tampě odletěla do Kostariky, a Tom tak musel zajistit péči o děti. Později se Bündchenová sice měla vrátit domů, ale se svým manželem prý nemluví. Důvod? Možná jasnější, než se zdá.

Gisele údajně trápí, že ačkoliv slavný hráč amerického fotbalu už několikrát zvažoval ukončit své působení, vždy z toho nakonec sešlo. Krásná Brazilka má celou věc vnímat tak, že Tom upřednostňuje sport před rodinou. A to samozřejmě nedokáže přenést přes srdce. Výletem do Kostariky mu tak nejspíš chtěla dát okusit jaké to je, když musí pečovat o nevlastního syna Johna (15) a společné děti Benjamina (12) a Vivian (9) sama.

Přátelé páru popsali, že už v minulosti proběhla mezi Tomem a Gisele řada hádek, ale teď to vypadá, že se jedná o poslední hřebíček do rakve. Už v srpnu Tom zmeškal celkem 11 dní tréninků a když pak přišel dotaz novinářů, co se v jeho životě děje, vypadal dost zkroušeně. Samotná odpověď také naznačovala osobní problémy: „Je to osobní. Je mi 45 let, kámo. Děje se spousta věcí,“ řekl tehdy.

Teď už byl ale evidentně nucen dát americký fotbal na druhou kolej a převzít roli Gisele, která se až doteď starala o děti, zatímco Brady se mohl věnovat kariéře.