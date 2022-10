Vyhozený kouč Vrba a vyšetřovaný plejer Limberský si dali snídani: Utěšitelky

Sešli se, poklábosili, zasmáli se, ani Vendulku utěšitelku z Básníků k tomu nepotřebovali. Pavel Vrba (58) a David Limberský (39) si se svými aktuálně pohnutými osudy vystačili sami.

Kouč a plejer mohli v útulné kavárně zavzpomínat, jak svorně v Plzni vyválčili tři tituly a dva postupy do Ligy mistrů. Jenže to je minulost… „Rodina je základ. Příjemná snídaně s druhým taťkou,“ napsal k fotce Limberský.

Mají s Vrbou fajn vztah, tak ho pozval. Komu jinému by se směl svěřit s tím, že pod hrozbou až osmi let arestu vězí v policejním vyšetřování kvůli šlamastyce s údajným vydíráním? Dnes zadák třetiligových Domažlic nechtěl prozradit, o čem se bavili, leč bylo by s podivem, kdyby na tohle ožehavé téma nedošlo.

Kam s ním?

Své stesky má i Pavel Vrba. Tucet dnů je bez práce, protože ho vypoklonkovali z jeho trenérsky rodného Baníku Ostrava. Už po jedenácti kolech ligy, což se mu v kariéře ještě nikdy nestalo, a zlé jazyky dokonce tvrdí, že až si odfrkne, lukrativní štaci jen tak nesežene. Oba se do objektivu culili. Inu, s úsměvem jde všechno líp. I ty současné patálie…