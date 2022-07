Viktoria si jako první český klub zajistila podzim v evropských pohárech: Vystříleli miliony

Výherní čísla 11, 21, 31... Vypadá to trochu jako »cinklý« los, ale jsou to časy prvních tří plzeňských gólů do sítě HJK Helsinky (nakonec 5:0), které klub posunuly do 3. předkola fotbalové Ligy mistrů. A to je jako držet v ruce mnohamilionový vítězný tiket!

Každý chtěl v Plzni vidět postup! Po střechu nacpaný stadion ale zaskočeně ztichl, když Mosquera v páté minutě podskočil míč, Brown servíroval před bránu Radulovičovi, jenž o fous minul branku. „Soupeř pozlobil jen tou první šancí. Dali jsme pak pět krásných branek, takhle jsme si ten zápas představovali, byl to krásný večer,“ básnil nadšený kouč Michal Bílek.

Spása

Pernica, Sýkora a Hejda nasypali v desetiminutových intervalech tři góly do sítě brankáře Hazarda a bylo (i díky výhře 2:1 z prvního mače) rozhodnuto. „Je to uklidnění, to určitě. Malinké. Máme už něco jistého, to se bavíme o Konferenční lize, ale chceme ještě dál!“ pravil bojovně Bílek. Plzeňáci budou hrát základní skupinu evropských pohárů, mají nyní tři alternativy včetně té elitní, Champions League. Rozhodnou další dvě předkola, přičemž v tom nejbližším jim bude sokem moldavský Tiraspol, se kterým budou hrát příští úterý v Kišiněvě.

Pro klub, jehož majitel Adolf Šádek si musel na provoz půjčovat, je už jistá finanční injekce od UEFA (minimálně 73,5 milionu za KL) opravdovou spásou! Za stavu 5:0 proběhly hledištěm oslavné vlny a Bílkův tým se dočkal bouřlivého aplausu. „Je super, že jsme se při prvním domácím zápasu takhle předvedli,“ radoval se Jan Sýkora, autor dvou gólů a jedné asistence.

Kudy povede další cesta Plzně aneb... Vyberte si soutěž!

Třikrát v řadě se nechali Plzeňáci vykázat z evropských pohárů, aniž nakoukli do základní skupiny. Až letos sobě i klubovému rozpočtu start sezony zpříjemnili.

Stojí »na evropské chodbě« a sami rozhodnou, které dveře otevřou. Může to být Liga mistrů (ta naděluje 391 milionů za skupinu). To pokud vyřadí ve 3. předkole Šeriff Tiraspol a pak i soka v play off. Může to být Evropská liga (90 milionů za skupinu), když přejdou přes aspoň jednoho ze dvou nadcházejících soupeřů. Anebo Konferenční liga (73,5 milionu za skupinu) – k účasti v ní už nemusí Viktoria dát ani gól, stačí do ní prostě propadnout po prohrách v dalších předkolech.

Obrovský rozdíl v příjmech udělá už příští 3. předkolo. Postup do play off Ligy mistrů by totiž kromě jistoty EL zařídil i odměnu 125 milionů korun, kterou UEFA vyplácí vyřazeným v následném play off.